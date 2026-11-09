Tire'de durakta silahlı saldırı: minibüs şoförü hayatını kaybetti

Tire'de durakta silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Deniz Fakı, İzmir seferi için direksiyon başına geçti. Güzergahı üzerindeki Tire Devlet Hastanesi durağında yolcu alıp indirmek için aracını durduran Fakı, yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten indiği sırada husumetli olduğu öne sürülen H.Ş. tarafından tabancayla arka arkaya ateş edildi.

saldırı anı ve güvenlik kamerası:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, saldırının tamamını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde şüphelinin durağı beklediği, Deniz Fakı'yı görünce elindeki tabancayla doğrudan ateş ettiği ve Fakı'nın kurşunların hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldığı, ardından çevrede panik yaşandığı görülüyor.

jandarmanın müdahalesi ve soruşturma:

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgeden geçmekte olan bir jandarma personeli silah seslerini duyarak müdahale etti. Görevlinin uyarı ateşi ve soğukkanlı müdahalesi sonucu zanlı H.Ş., üzerinde suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyete teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Deniz Fakı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek. Güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmada delil olarak kullanılacak.

SİLAHLI SALDIRGAN H.Ş. GÖZALTINA ALINDI.