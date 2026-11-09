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Taksim'de yüzük iadesi kavgası satırlı saldırıya dönüştü

Taksim'de yüzük iadesi tartışması sonrası bijuteri çalışanı satırla saldırdı; müşteri valizle korunmaya çalıştı, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taksim'de yüzük iadesi kavgası satırlı saldırıya dönüştü

Taksim'de pasaj önünde satırlı saldırı

Olay, 1 Kasım Pazar günü saat 19.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir pasaj önünde meydana geldi. İddialara göre, aldığı iki yüzüğü iade etmek isteyen bir müşteri ile pasajda bulunan bir bijuteri çalışanın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çalışan eline aldığı satır ile saldırıya geçti.

Olay anı ve korunma çabası:

Satırlı saldırıya uğrayan müşteri, elindeki valizle kendisini siper ederek darbelerden korunmaya çalıştı. Olayı ayırmaya çalışan bir kadın ise korku içinde kaldı. Saldırı anı ve müşterinin valizle korunma çabası, pasaj güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis müdahalesi ve adli süreç:

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganın pasajdaki bijuteride çalışan Salih K. olduğunu tespit etti ve şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde müşterinin yüzükleri iade etmek istemesine sinirlendiğini belirttiği öğrenilen Salih K. hakkında kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, saldırıya uğrayan müşterinin herhangi bir başvuruda bulunmadığı bildirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtları ve emniyetin çalışması olayın tespit edilmesinde belirleyici olurken, soruşturma sürüyor.

BEYOĞLU TAKSİM&#039;DE BİR KİŞİ, İDDİAYA GÖRE ALDIĞI YÜZÜKLERİ İADE ETMEK İSTEYİNCE BİJUTERİ...

BEYOĞLU TAKSİM'DE BİR KİŞİ, İDDİAYA GÖRE ALDIĞI YÜZÜKLERİ İADE ETMEK İSTEYİNCE BİJUTERİ ÇALIŞANININ SATIRLI SALDIRISINA UĞRADI. MÜŞTERİ, SATIRLI SALDIRIYA KARŞI KENDİSİNİ VALİZLE KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, TARAFLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN KADIN İSE DEHŞETİ YAŞADI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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