Tırın aniden yoldan çıktığı kaza, Düzce'de güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce'de patpat ile tırın çarpıştığı an kameralarda

Akçakoca ilçesinde 7 Eylül akşamı meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri, olayın oluş biçimini net şekilde ortaya koydu. Görüntülerde, fındık işçilerinin bulunduğu ve kamuoyunda "patpat" olarak anılan tarım aracının kara yolunda ilerlediği, ardından tırın bir anda yoldan çıkarak önce bu araca çarptığı sonra da yol dışına savrulduğu görülüyor.

görüntülerde neler görünüyor:

Kayıtlarda patpatın sol şeritte ilerlediği anlar açıkça seçilebiliyor. Tırın kontrolünü kaybettiği ve aniden şeritten çıkarak patpata çarparak devamında yol kenarına çıktığı sırada yaşanan çarpışmanın şiddeti, görüntülerde izlenebiliyor. Görüntüler, kazanın öncesi ve sonrasındaki hareket akışını adım adım gösteriyor.

kazanın sonuçları ve öne çıkan bilgiler:

Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada zarar gören aracın tarım aracı olması ve içinde işçilerin bulunması, olayın trajedisini artırdı. Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın mekanik bir arızadan mı yoksa sürücü kaymasından mı kaynaklandığına dair ilk görsel verileri sağlıyor.

Görüntüler, hem kazanın dinamiğini anlamak hem de olayın nedenlerine ilişkin değerlendirme yapmak için yetkililere görsel kanıt sağlıyor. Kazada yaşamını yitirenlere ilişkin bilgiler ve yaralananların durumu yetkililerce paylaşılan sayısal verilerle doğrulanmıştır.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.