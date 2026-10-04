Tişört kavgası Yavuz Selim muhtarlığı önünde yaralanmayla sonuçlandı

Yavuz Selim muhtarlığı önünde bıçaklı kavga

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iddiaya göre bir tişört nedeniyle çıkan tartışma sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki muhtarlık binası önünde meydana geldiği belirtildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, M.E.M. adlı vatandaş, akrabasından tişört alan bir kişiden aynı ürünü satın almak amacıyla yanına gitti. Taraflar arasında sözlü tartışma başladığı, tartışmanın büyümesi üzerine M.E.M.'nin beyanına göre karşı tarafın kendisini bıçakladığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralının olay yerindeki ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan M.E.M.'in durumu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Emniyet müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı, tanık ifadeleri alınıyor. Yetkililer, kavgaya ilişkin kesin nedenin belirlenmesi ve olayın nasıl gerçekleştiğinin tespiti için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklar olaya dair detayların sınırlı olduğunu, resmi açıklamaların beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Olay, gündelik bir anlaşmazlığın kısa sürede şiddete dönüşebildiğini hatırlatırken, emniyet yetkilileri benzer vakalarda hızlı müdahale ve soruşturmanın önemine dikkat çekiyor.

Sağlık ve kolluk ekiplerinin müdahalesiyle ilgili süreç ile soruşturmanın ilerleyen safhalarında alınacak ifadeler, olayın tam boyutunu ortaya koyacak.

YARALANAN M.E.M., SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.