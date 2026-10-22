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Samsun teknoloji OSB’de altyapı ve üretim hız kazanıyor

Samsun Teknoloji OSB yönetim kurulu, üretime geçen firmaların yol ve doğal gaz altyapı ihtiyaçları ile HASDÖV Uygulama Merkezi çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun teknoloji OSB’de altyapı ve üretim hız kazanıyor

Toplantı ve katılımcılar:

Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş katıldı. Gündemde OSB’nin gelişimine ilişkin öncelikli altyapı ve üretim konuları vardı.

Altyapı değerlendirmeleri:

Toplantıda öncelikle üretime başlayan firmaların yol ve doğal gaz altyapısına ilişkin mevcut durumları masaya yatırıldı. Katılımcılar, bölgedeki sanayi faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde gelişmesi için yol, enerji ve altyapı eksikliklerinin hızlıca giderilmesinin önemine dikkat çekti. Altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasının, firmaların üretim süreçlerini doğrudan etkileyeceği vurgulandı.

HASDÖV Uygulama Merkezi ve tahsis süreçleri:

Görüşmelerde ayrıca sanayinin katma değerli üretim kapasitesine katkı sağlaması hedeflenen Hassas Sıcak Dövme (HASDÖV) Uygulama Merkezinin çalışmaları ele alındı. Ön tahsis yapılan firmaların kesin tahsis süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile sanayicilerden gelen talep ve beklentiler de değerlendirmeye alındı.

Toplantıda ele alınan başlıkların, Samsun Teknoloji OSB’de yatırımların ilerlemesi, üretim altyapısının geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinin desteklenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. Yönetim kurulu, altyapı ve tahsis süreçlerinin hızlandırılması için gerekli adımların takip edileceğini ifade etti.

SAMSUN TEKNOLOJİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, SAMSUN VALİSİ ORHAN...

SAMSUN TEKNOLOJİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIDA, ÜRETİME GEÇEN FİRMALARIN ALTYAPI İHTİYAÇLARI, YATIRIM SÜREÇLERİ VE HASSAS SICAK DÖVME (HASDÖV) UYGULAMA MERKEZİ’NE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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