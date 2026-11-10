Yapay zekâ patentlerinde maliyet avantajı: İGÜ dört yıldır zirvede

Yeni düzenleme ve amaçları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zekâ alanındaki patent başvurularında uygulanan acil araştırma raporu düzenleme ücretine yüzde 50 indirim getirildiğini açıkladı. Karar, G06N uluslararası patent sınıflandırması kapsamındaki yapay zekâ buluşlarını hedef alıyor ve üniversitelerde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile genç araştırmacıların projelerinin hak teminatını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Sorumlusu Nihat Taşçı, uygulamanın özellikle bütçe kısıtları nedeniyle başvuru süreçlerini erteleyen araştırmacılar için önemli bir teşvik olduğunu vurguladı.

Teşvikin teknik kapsamı:

İndirim yalnızca yapay zekâ başlığı altında her türlü dosyayı kapsamayacak; başvuruların G06N patent sınıflandırması içinde değerlendirilmesi gerekiyor. G06N sınıfı, belirli hesaplama modellerine dayalı bilgi işlem sistemlerini içeriyor ve yapay sinir ağları, makine öğrenmesi, derin öğrenme ile kuantum hesaplama gibi teknolojileri kapsıyor.

Taşçı, sınıflama sürecinde teknik ayrımların belirleyici olduğunu belirterek, "Bir başvuru dosyası içerisinde yapay zekâ kelimesi geçmesi veya mevcut bir yapay zekâyı kullanarak işlem gerçekleştirmesi, yeniliğin niteliğine bağlı olarak farklı sınıflarda değerlendirilebilir. Burada hesaplayan, üreten modeller öne çıkmaktadır" diye konuştu.

İGÜ'nün patent performansı ve ticarileştirme çalışmaları:

Patent Effect raporlarına göre İstanbul Gelişim Üniversitesi, son dört yıldır yapay zekâ alanında en fazla patent başvurusu yapan üniversite konumunda bulunuyor. Taşçı, üniversitenin G06N sınıfında 65 dosya bulunduğunu, bunlardan 12'sinin tescillendiğini ve 2'sinin ticarileştiğini açıkladı.

İGÜ'nün ticarileştirdiği projeler arasında Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) tarafından altın madalya ile ödüllendirilen "Çok Modlu Yapay Zekâ Güvenlik Katmanı" ve "Otonom Araçlarda Biyometrik Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Korunmasını Sağlayan Sistem" adlı buluşlar yer alıyor. Taşçı, TTO'nun yalnızca patent başvurusu yapmakla kalmayıp, araştırmacıların buluşlarını sanayi ile buluşturarak ürünleşmesine aracılık ettiğini belirtti.

Taşçı, teşvikin Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı hedefleriyle örtüştüğünü belirterek, şunları ekledi: "Minimum 10 bin uzman ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyonelinin hedeflendiği bu yaklaşımda ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin korunması da en doğal ihtiyaç ve ölçülebilir bir çıktı olarak değerlendirilecektir."

Uygulamanın, araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını güvence altına alarak teknolojik üretimi ve ticarileşmeyi hızlandırması bekleniyor. Taşçı son olarak, "Teknolojiyi geliştiren ve haklarına sahip çıkan araştırmacılar yetiştirmek istiyoruz" diyerek üniversitenin destek ve eğitim çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İGÜ) TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI (FSMH) SORUMLUSU NİHAT TAŞÇI