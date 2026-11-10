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Kütahyalı marangozun kazana entegre edilebilen güneş enerjili ısıtma sistemi patent aldı

Domaniçli marangoz Selamettin Yılmaz, kalorifer kazanlarına entegre edilen güneş enerjili ısıtma sistemi için patent ve faydalı model belgesi aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: İrem Özkan

Kütahyalı marangozun kazana entegre edilebilen güneş enerjili ısıtma sistemi patent aldı

buluş ve belgeler:

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde marangoz ve çiftçi olarak tanınan Selamettin Yılmaz, yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonunda geliştirdiği ısıtma sistemi için resmi belgelerini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bir buluşuna patent, diğerine ise faydalı model belgesi verildi. Belgeler, sistemin isimleriyle korunuyor: Güneş Enerjili ve Tasarruflu Bina Isıtma Sistemi ve Güneş Enerjisiyle Tuğlalı Isı Hapsetme Sistemi.

sistem nasıl çalışıyor:

Yılmaz'ın geliştirdiği sistem, mevcut kalorifer kazanlarına dışarıdan entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Sistem güneşten aldığı enerjiyle ısı üretip kazanın devre dışı kalmasını sağlıyor; güneş yetersiz olduğunda ise mevcut kazan otomatik olarak tekrar devreye giriyor. Yılmaz, projenin ilk kurulumunu 2017 yılında gerçekleştirdiğini ve özellikle ahşap binalarda bile yeterli ısınma sağladıklarını belirtti.

tasarruf ve çevresel hedefler:

Geliştirilen çözümün amaçları arasında hem yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak hem de karbon salımını azaltmak yer alıyor. Yılmaz, güneş enerjisinin daha yaygın kullanımıyla sera gazı emisyonlarının düşürülebileceğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunulacağını vurguluyor. Projenin pratik uygulanabilirliği ve mevcut kazanlarla uyumu, sistemin benimsenme şansını artıran önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

üretim ve gelecek planları:

Patent ve faydalı model belgelerini almasının ardından Yılmaz, çözümlerini üretime geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefi geliştirdiği sistemin daha geniş kitlelere ulaşması ve hem ekonomik hem çevresel fayda sağlaması. Çalışma sürecinin yaklaşık bir on yılı bulduğu ve sistemin saha denemelerinden olumlu sonuçlar çıktığı belirtiliyor.

Selamettin Yılmaz proje ile hem yerel bir ustanın teknoloji odaklı üretime katkısını hem de yenilenebilir enerjinin gündelik ısıtma çözümlerine entegrasyonunun örneğini sunuyor.

KÜTAHYA&#039;NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE MARANGOZ USTASI SELAMETTİN YILMAZ, YAKLAŞIK 10 YIL ÜZERİNDE...

KÜTAHYA'NIN DOMANİÇ İLÇESİNDE MARANGOZ USTASI SELAMETTİN YILMAZ, YAKLAŞIK 10 YIL ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI GÜNEŞ ENERJİLİ ISITMA SİSTEMİNE PATENT VE FAYDALI MODEL BELGESİ ALDI. MEVCUT KALORİFER KAZANLARINA ENTEGRE EDİLEBİLEN SİSTEMLE YAKIT TÜKETİMİNİN VE KARBON SALIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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