Tokat'ta okul çevreleri ve servislerde huzur odaklı denetim seferberliği

Denetim çalışmasının kapsamı:

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde okul çevreleri ile öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık yerler ve metruk binalar titizlikle incelendi.

Uygulamalarda amacın, öğrencilerin güvenlik ve huzur ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak olduğu vurgulandı. Ekipler şüpheli durumlara karşı önleyici tedbirler alırken, risk oluşturabilecek unsurların tespiti için çevre ve yapıların düzenli olarak takip edileceği belirtildi.

Servis araçlarına yönelik uygulamalar:

Trafik ekiplerince öğrenci servis araçları üzerinde yapılan kontrollerde ilgili evraklar, araç düzeni ve sürücü bilgilendirmeleri gibi hususlar ele alındı. Denetimler sırasında sürücülere ve okul yetkililerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülerek, dikkat edilmesi gereken kurallar hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği ve toplumsal iş birliğiyle öğrencilerin güvenli eğitim ortamının korunacağı kaydedildi.

TOKAT'TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL ÇEVRELERİ İLE ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER YAPILDI.