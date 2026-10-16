Tokat'taki mide rahatsızlıkları evcil hayvanlara da yansıdı

Tokat'taki vakalar evcil hayvanlara da yansıdı:

Tokat'ta yaklaşık 5 bine yakın kişinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından, kentte kedi ve köpeklerde de benzer belirtiler görülmeye başlandı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Ankara'dan gelen Sağlık Bakanlığı halk sağlığı ekiplerinin incelemeleri sonucunda vatandaşların rahatsızlanmasına norovirüsün neden olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Veterinerlerin gözlemleri:

Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı, insanlardaki vakaların görüldüğü dönemde kedi ve köpeklerde de ishal ve kusma şikâyetleriyle veteriner kliniklerine başvurular olduğuna dikkati çekti. Karyağdı, kentteki veteriner klinikleriyle yapılan görüşmelerde 15'in üzerindeki klinikte insanlardaki belirtilere benzeyen vakaların görüldüğünü, kliniklerin bu konuda uyarıldığını ve hayvan sahibi vatandaşların belirtiler gördüklerinde mutlaka veteriner hekime başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Karyağdı, insan ve hayvan sağlığının birlikte ele alınmasının önemine vurgu yaparak, insanlardan hayvanlara bulaş ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini; vakaların birlikteliğinin tek sağlık yaklaşımının önemini gösterdiğini belirtti.

Uzman değerlendirmesi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Çaçan, hayvanlarda tanımlanan norovirüslerle insanlarda hastalığa neden olan norovirüsler arasında genetik farklılıklar bulunduğunu aktardı. Çaçan, norovirüslerin yalnızca insanlarda olmadığını, başta sığır, domuz ve köpek gibi bazı hayvan türlerinde de norovirüslerin tanımlandığını ancak insanlardaki salgınların temel bulaşma döngüsünün insanlar arasında gerçekleştiğini vurguladı.

Çaçan ayrıca, hayvanlardan insanlara norovirüs bulaşının yaygın ve kesin olarak ortaya konulmuş bir yol olarak değerlendirilmediğini, her norovirüs enfeksiyonunun hayvanlarla ilişkili olduğu sonucuna varmanın doğru olmadığını ve hayvanlardaki bazı virüslerin bulaşma potansiyelinin bilimsel araştırmalarla araştırılmaya devam edildiğini söyledi.

Yerel yetkililer ve veterinerler, hem insan hem de hayvan sağlığı açısından belirtiler görüldüğünde profesyonel sağlık ve veteriner desteği alınması gerektiğini, kişisel hijyen ve hasta temasında tedbirlere dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

TOKAT’TA BİNLERCE KİŞİNİN MİDE BULANTISI, KUSMA VE KARIN AĞRISI ŞİKÂYETLERİYLE HASTANELERE BAŞVURMASININ ARDINDAN, KEDİ VE KÖPEKLERDE DE BENZER BELİRTİLER GÖRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ. VETERİNER HEKİMLER HAYVAN SAHİPLERİNE UYARIDA BULUNURKEN, UZMANLAR BENZER BELİRTİLERİN TEK BAŞINA NOROVİRÜS TANISI ANLAMINA GELMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.