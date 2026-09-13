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Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Tokayev, Yeni Delhi'de Sergio Gor ile görüşerek Trump'ın tebrik mektubunu aldı ve ABD Başkanı'nı Kazakistan'a resmi ziyarete davet etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tokayev, Trump’a resmi ziyaret çağrısını BRICS zirvesinde yineledi

Tokayev ve ABD temsilcisi New Delhi'de bir araya geldi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi kapsamında ABD’nin Güney ve Orta Asya Özel Temsilcisi Sergio Gor ile görüştü. Görüşmede, Gor tarafından Başkan Donald Trump adına gönderilen tebrik mektubu Tokayev’e iletildi.

Trump’ın mektubu ve Tokayev’in cevabı:

Gor’un ilettiği mektupta Trump, "Kazakistan’ın bağımsızlığının 35’inci yıl dönümünü kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık için minnettarım ve birlikte inşa ettiğimiz güçlü ilişkiyi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kazakistan halkı, güçlü ve kararlı liderliğiniz sayesinde şanslıdır. Bu önemli dönüm noktasını kutlarken onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Tokayev, iletilen sıcak mesaj için Trump’a teşekkür etti ve Başkan’ı Kazakistan’a resmi ziyarete davet ettiğini teyit etti. Tokayev, görüşmede Kazak-Amerikan stratejik ortaklığının dinamik bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak iş birliğinin kapsamının genişletilmesinin önemine dikkat çekti. Tokayev ayrıca "Şu an Miami’deki G20 Zirvesi’ne katılım hazırlıklarını sürdürüyorum. Bu, ikili gündemdeki konuları ele almak için iyi bir fırsat olacak. Karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini ilerletmede sözden çok somut adımlara önem veriyoruz" dedi.

İş birliği öncelikleri ve izlenecek yol:

Görüşmede iki ülke arasındaki ortak çalışmaların öncelikli alanları ele alındı. Özellikle yapay zeka ve dijital teknolojiler gibi sektörler üzerinde duruldu; Tokayev ile Gor, karşılıklı yarara dayalı iş birliğine yeni bir ivme kazandıracak çok yönlü ortaklığı daha da genişletme kararlılıklarını teyit etti.

Toplantı metni, ilişkilerin sadece diplomatik nezaketin ötesinde somut projeler ve ortak girişimler yoluyla ilerletilmesine vurgu yapması bakımından öne çıktı. Hem mektubun iletilmesi hem de Tokayev’in açık daveti, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun güçlendirilmesine yönelik pratik adımların atılabileceği sinyalini verdi.

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, HİNDİSTAN’IN BAŞKENTİ YENİ DELHİ&#039;DE DÜZENLENEN 18....

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI KASIM CÖMERT TOKAYEV, HİNDİSTAN’IN BAŞKENTİ YENİ DELHİ'DE DÜZENLENEN 18. BRICS ZİRVESİ KAPSAMINDA ABD’NİN GÜNEY VE ORTA ASYA ÖZEL TEMSİLCİSİ SERGİO GOR İLE GÖRÜŞEREK, BAŞKAN DONALD TRUMP’I ÜLKESİNE DAVET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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