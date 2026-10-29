Tomarza’da 29 Ekim heyecanı kapalı salonda coşkuyla yaşandı

Tomarza’da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü Tomarza’da çeşitli etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla anıldı. Kutlamalar, geleneksel çelenk sunma töreniyle Hükümet Konağı önünde başladı; olumsuz hava koşulları nedeniyle program daha sonra Kapalı Spor Salonuna taşındı. Salon, yerini alan törene katılanlarla doldu ve kutlama programı protokol ile vatandaşların katılımıyla sürdü.

Çelenk sunma ve resmi törenler:

Törenin başlangıcında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı bestelendi. Program açılışında Tomarza Kaymakamı Selim Eser ve protokol üyeleri törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Selim Eser yaptı; konuşmada Cumhuriyet değerlerinin önemi ve toplumsal birlik vurgulandı.

Program akışı, gösteriler ve ödül töreni:

Kutlama programı halk oyunları gösterileri, cumhuriyet temalı şiir dinletileri ve müzikli bölümlerle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri programın dikkat çeken bölümleri arasındaydı. Ayrıca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Bu bölümde öğrencilerin emeği ve katılımı öne çıktı.

Geçit töreni ve katılımcılar:

Programın sonunda, Tomarza Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde okulların geçit töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarına Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salih Güler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tomarza’daki 29 Ekim programı, hava koşullarına rağmen düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyetin kazanımlarının genç kuşaklara aktarılması ve toplumsal dayanışmanın vurgulanması açısından anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçti.

CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ, TOMARZA’DA DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇERİSİNDE KUTLANDI.