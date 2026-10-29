Dolar 49,8323 +0,06%
Euro 55,5367 -0,07%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.466,90 -0,38%
EUR/USD 1,1123 -0,30%
Brent Petrol 109,92 -1,54%
--°

Tomarza’da 29 Ekim heyecanı kapalı salonda coşkuyla yaşandı

Tomarza’da 29 Ekim kutlamaları, kötü hava nedeniyle Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı; protokol ve öğrenciler Cumhuriyet’in 103. yılını coşkuyla andı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Tomarza’da 29 Ekim heyecanı kapalı salonda coşkuyla yaşandı

Tomarza’da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 103. yıl dönümü Tomarza’da çeşitli etkinliklerle büyük bir gurur ve coşkuyla anıldı. Kutlamalar, geleneksel çelenk sunma töreniyle Hükümet Konağı önünde başladı; olumsuz hava koşulları nedeniyle program daha sonra Kapalı Spor Salonuna taşındı. Salon, yerini alan törene katılanlarla doldu ve kutlama programı protokol ile vatandaşların katılımıyla sürdü.

Çelenk sunma ve resmi törenler:

Törenin başlangıcında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı bestelendi. Program açılışında Tomarza Kaymakamı Selim Eser ve protokol üyeleri törene katılanların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Selim Eser yaptı; konuşmada Cumhuriyet değerlerinin önemi ve toplumsal birlik vurgulandı.

Program akışı, gösteriler ve ödül töreni:

Kutlama programı halk oyunları gösterileri, cumhuriyet temalı şiir dinletileri ve müzikli bölümlerle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri programın dikkat çeken bölümleri arasındaydı. Ayrıca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Bu bölümde öğrencilerin emeği ve katılımı öne çıktı.

Geçit töreni ve katılımcılar:

Programın sonunda, Tomarza Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden oluşan bando eşliğinde okulların geçit töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamalarına Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Tomarza Cumhuriyet Savcısı Mehmet Salih Güler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tomarza’daki 29 Ekim programı, hava koşullarına rağmen düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyetin kazanımlarının genç kuşaklara aktarılması ve toplumsal dayanışmanın vurgulanması açısından anlamlı bir gün olarak kayıtlara geçti.

CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ, TOMARZA’DA DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR...

CUMHURİYETİN 103. YIL DÖNÜMÜ, TOMARZA’DA DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE BÜYÜK BİR COŞKU VE GURUR İÇERİSİNDE KUTLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı
images

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı
images

Mudurnu'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı
images

Tarsus'ta bayraklarla dolu coşku: öğrenciler cumhuriyeti sahnede yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Minik ellerden şehit ailelerine anlamlı 29 Ekim armağanı

Köklere sahip çıkan adım: İspir müzesi cumhuriyet coşkusuyla açıldı

büyükçekmece'de cumhuriyet coşkusu geleneksel baloda yaşandı

Adana'da bir bulvar çöktü: araçlar çukura saplandı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek