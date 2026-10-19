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Tomarza’da muhtarlar günü töreni: kanun beklentisi ve anma mesajları öne çıktı

Tomarza’da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenlerinde muhtarlar bir araya geldi; yeni köy ve mahalle kanunu talebi vurgulandı, merhum muhtar anıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tomarza’da muhtarlar günü töreni: kanun beklentisi ve anma mesajları öne çıktı

Tomarza’da 19 Ekim muhtarlar günü kutlandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, kurum temsilcileri ve çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı törenlerle anıldı. Program, Tomarza Hükümet Konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende ilk olarak Yeni Mahalle Muhtarı ve Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Ahmet Doğan tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu.

Törende vurgulanan talepler ve kurumun önemi:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ahmet Doğan, muhtarlık kurumunun vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü oluşturan kritik bir hizmet sunduğunu ifade etti. Doğan, muhtarlığın 24 saat erişilebilir ve siyasi olmayan bir kamu hizmeti olduğunu belirterek, muhtarlığın 21. yüzyıl şartlarına uygun biçimde çalışabilmesi için yeni bir köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca Muhtarlar Günü'nün ilan edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaretler, katılımcılar ve anma:

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından ilçe muhtarları toplu olarak Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i ziyaret etti. Programa MHP Tomarza İlçe Başkanı Halil İbrahim Özcan, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Ömer Acem, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Müftüsü Sami Özgün ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Tören sırasında geçtiğimiz aylarda vefat eden Tomarza-Büyükcanlı Mahallesi Muhtarı Murat Coşkun da anıldı; Doğan merhuma Allah'tan rahmet diledi. Etkinlikler, muhtarlık mesleğinin yerel yönetimlerdeki rolünü hatırlatırken, katılımcıların ortak talebi olan kanun değişikliği gündemdeki yerini korudu.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TOMARZA’DA TÖREN DÜZENLENDİ.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TOMARZA’DA TÖREN DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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