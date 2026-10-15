Tömek kavşağı için yeni düzenleme: Kuzey Çevre Yolu'na nefes

Tömek kavşağında trafik düzenini iyileştirmeye yönelik çalışma başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Kuzey Çevre Yolu üzerindeki Tömek Kavşağında kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıldı. Projenin ana hedefi, özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklıklarını azaltmak ve kavşakta akışı daha güvenli, daha düzenli hâle getirmek.

Projenin kapsamı:

Planlanan düzenlemeler arasında kavşağa yeni kontrollü dönüş ve serbest katılım yolları eklenmesi bulunuyor. Bu sayede sürücüler özellikle U dönüşlerinde ve ana arterlere katılımlarda uzun beklemelerle karşılaşmayacak. Kavşağın mevcut geometrisi üzerinde yapılacak müdahalelerle araçların manevra ve hareket kabiliyeti artırılacak, kavşak içinde araç depolama kapasitesi yükseltilecek ve trafik akışını olumsuz etkileyen darboğazlar ortadan kaldırılacak.

Sahada yürütülen çalışmalar:

Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Kuzey Çevre Yolu'nun doğu girişinden Tömek mevkiine bağlanan bölümde sağa serbest dönüş için zemin hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin bir diğer ayağı olan arter genişletme çalışmaları da eş zamanlı ilerliyor; genişletme tamamlandıktan sonra zemin hazırlıkları ve bağlantı düzenlemeleri sahada yoğun mesaiyle uygulanıyor.

Ayrıca kavşağa kurulacak sinyalizasyon sistemi ile araç geçişleri daha kontrollü hâle getirilecek, kavşak düzeni ve trafik yönetimi iyileştirilecek. Ekipler saha çalışmaları sırasında yeni yol bağlantılarının altyapı gereksinimlerini karşılamak için adım adım ilerliyor.

Çalışmalar tamamlandığında, Kuzey Çevre Yolu üzerindeki trafik akışının daha düzenli olması, sürücülerin kavşakta daha rahat hareket edebilmesi ve yoğun saatlerdeki sıkışıklığın önemli ölçüde hafiflemesi hedefleniyor. Proje, kentin ulaşım ağında akışı artırmaya ve kavşak çevresindeki güvenliği güçlendirmeye yönelik somut adımlar içeriyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KUZEY ÇEVRE YOLU ÜZERİNDE YER ALAN TÖMEK KAVŞAĞI İÇİN HAREKETE GEÇTİ