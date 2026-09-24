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Ton eriği ucuza kalınca cevizli fırın tatlısına dönüşüyor

Dalında kilogramı 3-4 liraya inen ton eriği, üreticilerin fırınlayıp cevizle doldurduğu ve kendi suyuyla kavanozladıkları kışlık tatlıya dönüşüyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ton eriği ucuza kalınca cevizli fırın tatlısına dönüşüyor

Ton eriği üretiminde kışlık tatlı hazırlığı

Dalında kilogram fiyatı 3-4 lira seviyelerine gerileyen ton eriği, tüccarın alım yapmaması ve düşük fiyat nedeniyle tarlada kalma riskiyle karşılaştı. Üreticiler, ürünün değerini artırmak ve ziyanı önlemek için el emeğiyle hazırladıkları cevizli fırın tatlısı ile eriği kışlık olarak saklamaya başladı. Hazırlanan tatlılar, kendi suyuyla kavanozlanarak evlerde kış aylarında tüketilmek üzere depolanıyor.

Fiyattaki düşüş ve üreticinin tepkisi:

Tüccarın alım yapmadığı, alanın da düşük fiyat verdiği dönemlerde üreticiler alternatif değerlendirme yöntemlerine yöneldi. Kurutma ve pestil yapımının yanı sıra fırınlama ve kavanozlama en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Bu sayede hem ürünün raf ömrü uzatılıyor hem de üreticiye ek gelir sağlanıyor.

Fırınlama ve kavanozlama yöntemi:

Üretici Serpil Çavdar yöntemi şöyle anlattı: "Eriğin kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar düşünce ürünümüz elimizde kaldı. Biz de kurutma, pestil gibi farklı yöntemlerle değerlendirmeye çalışıyoruz. Kışlık olarak değerlendirmek için ton eriklerini ortadan yararak çekirdeklerini çıkardık. İçlerine ceviz yerleştirip tek tek tepsiye dizdik. Üzerine çok az miktarda şeker serpiştirdikten sonra fırında kızarana kadar pişirdik. Fırından çıkan eriği kendi suyuyla birlikte kavanozlara doldurup ağzını kapattık. Kışın bu kavanozları açıp tatlı olarak tüketeceğiz."

Bu uygulama, ton eriğinin tarlada kalmasını önlerken üreticinin el işçiliği ile katma değerli ürün yaratmasına imkan tanıyor. Hazırlanan kavanozlar hem aile kullanımı için hem de küçük ölçekli satış için uygundur.

DALINDA KİLOGRAM FİYATI 3 İLA 4 LİRAYA KADAR GERİLEYEN TON ERİĞİ, ÜRETİCİLERİN EL EMEĞİYLE KIŞLIK...

DALINDA KİLOGRAM FİYATI 3 İLA 4 LİRAYA KADAR GERİLEYEN TON ERİĞİ, ÜRETİCİLERİN EL EMEĞİYLE KIŞLIK CEVİZLİ FIRIN TATLISINA DÖNÜŞÜYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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