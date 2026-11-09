Toplumsal farkındalık için denetimli serbestlik yükümlülerine kadına yönelik şiddet eğitimi

Tavşanlı'da yükümlülere kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Emine Biral tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik bir eğitim düzenlendi. Eğitimde kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ele alınarak katılımcılara kapsamlı bilgi verildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital olmak üzere çeşitli türleri üzerinde duruldu. Katılımcılara, şiddetin birey üzerindeki kısa ve uzun vadeli zararları ile ailenin ve toplumun dinamiklerine olan etkileri ayrıntılı şekilde aktarıldı. Ayrıca, şiddeti önlemeye yönelik yöntemler ve müdahale yolları örneklerle açıklandı.

Mücadele noktaları ve toplumsal sorumluluk:

Programda, şiddet irtibat noktalarının önemi ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi; katılımcılara desteğin nasıl sağlandığı anlatıldı. Eğitim sürecinde toplumsal farkındalığın artırılmasının, hem mağdurların korunmasında hem de tekrar eden ihlallerin önlenmesinde kritik olduğu vurgulandı.

Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik gerçekleştirilen bu tür eğitimlerin, bireysel davranış değişikliğine katkı sağlama ve toplumda şiddet algısını dönüştürme potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

TAVŞANLI’DA YÜKÜMLÜLERE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ VERİLDİ