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Tören sırasında şiir okuyan öğrenci fenalaştı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

Bandırma'da 10 Kasım töreninde şiir okuyan lise öğrencisi Kuzey Toprak Dede fenalaştı; Dr. Selim Panç ve 112 ekipleri müdahale etti, durum iyi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tören sırasında şiir okuyan öğrenci fenalaştı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

Tören anında yaşananlar:

Bandırma'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı.

İlk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Tören alanındaki görevliler ve katılımcılar öğrencinin yardımına koştu. İlk müdahale, törende bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Durum değerlendirmesi:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, anma törenlerinde acil sağlık desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİNDE ŞİİR OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ FENALAŞARAK BAYILDI, İLK MÜDAHALEYİ TÖRENDE...

ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİNDE ŞİİR OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ FENALAŞARAK BAYILDI, İLK MÜDAHALEYİ TÖRENDE BULUNAN KALP DOKTORU DR. SELİM PANÇ YAPTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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