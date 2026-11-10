Tören sırasında şiir okuyan öğrenci fenalaştı, doktor ilk müdahaleyi yaptı

Tören anında yaşananlar:

Bandırma'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni sırasında, Bandırma Anadolu Lisesi öğrencisi Kuzey Toprak Dede şiir okurken aniden fenalaşarak bayıldı.

İlk müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması:

Tören alanındaki görevliler ve katılımcılar öğrencinin yardımına koştu. İlk müdahale, törende bulunan kalp doktoru Dr. Selim Panç tarafından yapıldı. Ardından alanda hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri öğrenciye müdahale ederek gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Durum değerlendirmesi:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay, anma törenlerinde acil sağlık desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ATATÜRK’Ü ANMA TÖRENİNDE ŞİİR OKUYAN LİSE ÖĞRENCİSİ FENALAŞARAK BAYILDI, İLK MÜDAHALEYİ TÖRENDE BULUNAN KALP DOKTORU DR. SELİM PANÇ YAPTI.