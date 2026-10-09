Dolar 49,3378 +0,11%
Euro 55,3822 +0,21%
Bist 12.249,96 +0,30%
Altın Gram 6.697,28 +1,57%
EUR/USD 1,1230 +0,12%
Brent Petrol 102,68 -1,53%
--°

Toroslar kırsalında ulaşım konforu yükseldi: asfalt ve kaldırım seferberliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar kırsalında 28.800 m sathi asfalt, 5.221 ton sıcak asfalt ve 23.541 m² kaldırım-parke ile ulaşım konforunu artırdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Toroslar kırsalında ulaşım konforu yükseldi: asfalt ve kaldırım seferberliği

Toroslar'da ulaşımda somut adımlar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar ilçesindeki kırsal mahallelere yönelik yol çalışmaları, ulaşım ağında gözle görülür bir iyileşme sağladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahaleler kapsamında toplam 28.800 metre sathi asfalt kaplama ile 23.541 metrekare kaldırım ve parke imalatı yapıldı. Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ise 5.221 ton sıcak asfalt kullanılarak ana arter yenilendi ve yaya ulaşımı için düzenlemeler tamamlandı.

Çalışmanın teknik boyutu ve hedefleri:

İlçe genelinde yürütülen asfalt kaplama ve yol yenileme çalışmaları, özellikle Ayvagediği, Gözne, Tırtar, Arslanköy, Darısekisi ve Aladağ gibi yayla ve kırsal yerleşimlerde yoğunlaştı. Yapılan müdahalelerin amaçları arasında güzergâhların dayanıklılığını artırmak, çukurların ve tozun azaltılması ile ulaşım güvenliğini yükseltmek yer aldı. Güzelyayla'daki sıcak asfalt uygulaması, ana caddenin trafik yükünü ve aşınmayı gözeterek planlandı; kaldırım ve parke düzenlemeleri ise yaya erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

Mahallelerin geri dönüşleri ve sosyal etki:

Çalışmalar mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Süt, uygulamanın üreticiler ve çiftçiler için daha konforlu güzergâhlar sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Tırtar Muhtarı Davut Çardak yaklaşık 10 kilometreye yakın sathi asfalt çalışmasının mahallede yapıldığını vurguladı. Arslanköy Muhtarı Züleyha Ay ise uzun yıllardır yapılmayan kilit taşı çalışmalarının tamamlandığını, özellikle yaşlı ve yürümekte zorlananların ev önlerine kadar düzenlenmiş yol ile rahatladıklarını aktardı.

Bölge sakinleri ve esnaf, yenileme çalışmalarının ardından tozun ve çukurun azaldığını, ulaşımın daha düzenli hale geldiğini ifade etti. Belediye yetkilileri, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi; bu da kırsal erişimde süreklilik ve bakım planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOROSLAR İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOROSLAR İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 28 BİN 800 METRE SATHİ ASFALT KAPLAMA İLE 23 BİN 541 METREKARE KALDIRIM VE PARKE YOL İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ulaşım 14 aydır köy yoluna yönlendirildi, Cide-Bartın hattında tedirginlik artıy...
images

antalyadaki kıyı arazisi üniversiteye devredilecek, otel yapılmayacak
images

Kente yayılan dayanışma: kadın komün bostanında kış fideleri toprağa verildi
images

Sonbaharda İrem Bağları Iğdır’da renk şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Azerbaycan transit koridorlarında orta vadede her yönde 15 milyon tona ulaşmayı hedefliyor

Eskişehir uygulamasında kiralanan araç için çalıntı ihbarı sürücüyü şoke etti

Üç Malatya Turgut Özal Üniversitesi akademisyeni dünya çapında en etkili yüzde 2'ye girdi

Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor