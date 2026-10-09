Toroslar kırsalında ulaşım konforu yükseldi: asfalt ve kaldırım seferberliği

Toroslar'da ulaşımda somut adımlar:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Toroslar ilçesindeki kırsal mahallelere yönelik yol çalışmaları, ulaşım ağında gözle görülür bir iyileşme sağladı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği müdahaleler kapsamında toplam 28.800 metre sathi asfalt kaplama ile 23.541 metrekare kaldırım ve parke imalatı yapıldı. Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde ise 5.221 ton sıcak asfalt kullanılarak ana arter yenilendi ve yaya ulaşımı için düzenlemeler tamamlandı.

Çalışmanın teknik boyutu ve hedefleri:

İlçe genelinde yürütülen asfalt kaplama ve yol yenileme çalışmaları, özellikle Ayvagediği, Gözne, Tırtar, Arslanköy, Darısekisi ve Aladağ gibi yayla ve kırsal yerleşimlerde yoğunlaştı. Yapılan müdahalelerin amaçları arasında güzergâhların dayanıklılığını artırmak, çukurların ve tozun azaltılması ile ulaşım güvenliğini yükseltmek yer aldı. Güzelyayla'daki sıcak asfalt uygulaması, ana caddenin trafik yükünü ve aşınmayı gözeterek planlandı; kaldırım ve parke düzenlemeleri ise yaya erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

Mahallelerin geri dönüşleri ve sosyal etki:

Çalışmalar mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Süt, uygulamanın üreticiler ve çiftçiler için daha konforlu güzergâhlar sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Tırtar Muhtarı Davut Çardak yaklaşık 10 kilometreye yakın sathi asfalt çalışmasının mahallede yapıldığını vurguladı. Arslanköy Muhtarı Züleyha Ay ise uzun yıllardır yapılmayan kilit taşı çalışmalarının tamamlandığını, özellikle yaşlı ve yürümekte zorlananların ev önlerine kadar düzenlenmiş yol ile rahatladıklarını aktardı.

Bölge sakinleri ve esnaf, yenileme çalışmalarının ardından tozun ve çukurun azaldığını, ulaşımın daha düzenli hale geldiğini ifade etti. Belediye yetkilileri, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi; bu da kırsal erişimde süreklilik ve bakım planlamasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOROSLAR İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 28 BİN 800 METRE SATHİ ASFALT KAPLAMA İLE 23 BİN 541 METREKARE KALDIRIM VE PARKE YOL İMALATI GERÇEKLEŞTİRDİ.