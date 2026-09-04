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Torosların Göktepe Yaylası'nda kar keyfi iki ayının serin molası

Antalya Akseki'deki 2 bin 200–2 bin 700 metre yükseklikteki Göktepe Yaylası'nda iki ayı, kar üzerinde kayıp gölete girip vatandaşların kamerasına yansıyan oyunlu anlar sundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Torosların Göktepe Yaylası'nda kar keyfi iki ayının serin molası

Göktepe Yaylası'nda gözlenen doğa anı:

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Göktepe Yaylası, deniz seviyesinden 2 bin 200 ile yer yer 2 bin 700 metreye ulaşan yüksekliğiyle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde kıştan kalan kar kütlelerinin bulunduğu yaylada, ziyaretçiler beklenmedik bir doğa görüntüsüyle karşılaştı: dağın yükseklerinden inen iki ayı, kar birikintileri üzerinde kayarak aşağıda oluşan küçük gölete girdi ve ardından yeşil alana yöneldi.

karla serinleme ve oyun:

Görüntülere göre iki ayı, kıştan kalan karın üstünde kayma hareketleri yapıp gölete girerek suyla temas etti. Bir süre suda kalan hayvanlar daha sonra göletten çıkarak yakınlardaki yeşil alana geçti. Yan yana gelip birbirlerini kovalayan, zaman zaman yuvarlanarak oynayan ayıların hareketleri, bölgedeki doğal davranışların canlı bir örneğini oluşturdu.

ziyaretçilerin kamerasına yansıyan anlar:

Yaylaya çıkan vatandaşlar, gördükleri manzarayı cep telefonu kameralarına kaydederek renkli anları belgeledi. Kaydedilen görüntülerde ayıların hem karla hem de suyla etkileşimi dikkat çekti. Bir süre bölgede vakit geçiren hayvanlar, daha sonra yeniden dağın yüksek kesimlerine doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Bu sahne, yaylayı ziyaret edenler için unutulmaz bir doğa deneyimi olarak kayıtlara geçti.

2 bin 500 rakımlı yaylada ayıların kar keyfi kamerada

2 bin 500 rakımlı yaylada ayıların kar keyfi kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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