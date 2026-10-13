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Torpidoda ve yedek lastikte 110 bin captagon hap bulundu, şüpheli tutuklandı

Adana'da durdurulan bir araçta torpido, vites kutusu ve yedek lastikte gizlenmiş 110 bin captagon ele geçirildi; şüpheli T.T. tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Torpidoda ve yedek lastikte 110 bin captagon hap bulundu, şüpheli tutuklandı

Adana'da bir otomobilde yasa dışı uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada, mahallî güvenlik ve toplum sağlığını gözeten operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Arama ve ele geçirilen maddeler:

Ekiplerin narkotik köpeğiyle birlikte gerçekleştirdiği incelemede, aracın torpido bölmesi, vites kutusu ve yedek lastik kısımlarına gizlenmiş toplam 110 bin captagon hap tespit edildi. Yapılan bulgu tutanaklarına göre haplar araç içinde farklı bölümlere yerleştirilmiş halde bulundu.

Şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli T.T., emniyetteki ifadesinde, "Maddelerden bilgim yok, benim değil, suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek iddiaları reddetti. İlgili işlemlerin tamamlanmasının ardından T.T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adana Narkotik Şube tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kayda geçirilirken, emniyet birimleri benzer sevkiyatların önlenmesine yönelik denetim ve istihbarat faaliyetlerini sürdürüyor.

ADANA&#039;DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARACIN TORPİDO, VİTES KUTUSU VE YEDEK LASTİĞİNDEN 110 BİN...

ADANA'DA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARACIN TORPİDO, VİTES KUTUSU VE YEDEK LASTİĞİNDEN 110 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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