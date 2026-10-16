Tosya'da imamın ölümü köyde derin üzüntü bıraktı

Olayın ayrıntıları:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana gelen olayda, Yağcılar köyü Göl Mahallesi Camii imam hatibi İrfan Vurucu (50), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken arkasından gelen bir kişi tarafından kafasına odunla vuruldu. Vurucu, aldığı darbe sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli K.Ç., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte, şüphelinin babası S.Ç. ve eniştesi H.D. de İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Vurucu'nun ölüm haberi köyde büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze töreni:

Vurucu için cuma namazını müteakiben, Tosya Müftülüğü yanındaki namazgahta cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri, Vurucu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin kıldırdı.

Cenaze töreninin ardından Vurucu'nun cenazesi, Tosya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sürerken, gözaltına alınan K.Ç. ile ailesinden iki kişinin adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Olayla ilgili detaylı inceleme ve adli işlemler, ilgili birimler tarafından devam etmektedir.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE BİR ŞAHIS TARAFINDAN BAŞINA ODUNLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN YAĞCILAR KÖYÜ GÖL MAHALLESİ CAMİİ İMAM HATİBİ İRFAN VURUCU (50) TOPRAĞA VERİLDİ.