Tozman köyünde define kazısında suçüstü: 12 gözaltı

Tozman köyünde operasyon:

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyü Yayla mevkiinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda define aradıkları tespit edilen şüpheliler, herhangi bir zor kullanmaya gerek kalmadan suçüstü yakalandı.

Yakalanma ve el konulan malzemeler:

Operasyonda, define aradıkları belirlenen 12 şüpheli suçüstü yakalandı ve şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konuldu.

Gözaltı işlemleri:

Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

BİLECİK’TE DEFİNE ARAYAN 12 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI