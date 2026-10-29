Trabzon’da tüp bebek aileleri cumhuriyet coşkusunu çocuklarla kutladı

Trabzon'da buluşma: tüp bebek aileleri ve çocuklar

Trabzon'da düzenlenen organizasyon, tüp bebek tedavi sürecinden geçen aileleri ve bu ailelerin çocuklarını bir araya getirdi. Zorlu Grand Otel'de gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusuyla çocukların neşesini ve ailelerin mutluluğunu ön plana çıkardı. Program, tedavinin yalnızca tıbbi bir süreç olmadığını; sabır, güven ve umutla örülmüş bir yolculuk olduğunu gözler önüne serdi.

Sağlık ekibinin deneyimi ve teşekkür:

Organizasyonda konuşan Genel Müdür Tuğba Altın, tüp bebek ünitesinde 20 yıldır aynı hekim ve ekip ile hizmet vermenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Altın, yılların getirdiği deneyimi güncel teknolojiyle birleştirerek ailelere güven veren bir hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi ve emeği geçen hekimlere, embriyologlara, hemşirelere ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Tedavi sırasında tanışılan ailelerle, çocuklarının büyümüş halleriyle yeniden buluşmanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini vurguladı.

Bilim, sabır ve umut:

Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, tüp bebek tedavisinde bilimin yanı sıra sabır ve umudun da hayati bir rol oynadığını ifade etti. Ailelerin uzun ve sabır gerektiren yolculukta gösterdikleri kararlılığın önemine dikkat çeken Sanisoğlu, çocukların bilim ve sevginin birleşmesiyle ortaya çıkan umut hikâyeleri olduğuna işaret etti. Konuşmasında Cumhuriyet'in değerlerine de değinerek, çocukların özgürce büyüyebildiği ve geleceğe güvenle bakabildiği bir ülkenin gerekliliğini dile getirdi.

Hekimlerin duyguları ve toplum vurgusu:

Dr. Ufuk Yılmaz, tüp bebekle dünyaya gelen çocukların ailelere kattığı mutluluğu anlattı; her çocuğun arkasında bir hayal, bir bekleyiş ve büyük bir sevgi hikâyesi olduğunu söyledi. Yılmaz, modern tıbbın sunduğu imkânların ailelere umut olduğunu belirterek Cumhuriyet'in özgürlük, eşitlik, eğitim ve bilim değerlerine vurgu yaptı. Dr. Deniz Kulaksız ise meslek yaşamı boyunca en büyük mutluluklarından birinin ailelerin hayallerine kavuştuğuna tanıklık etmek olduğunu ifade etti. Kulaksız, tedavi odalarında yaşanan gözyaşlarının ve duaların çocukların kahkahalarıyla buluşmasının tarif edilemez bir gurur olduğunu söyleyerek, "Her yeni bebek, aydınlık yarınlara yakılan en güzel ışıktır" mesajını paylaştı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi anımsattı.

Etkinlik, sağlık çalışanlarının yıllar içinde biriktirdiği emeği ve ailelerin taşıdığı umudu aynı çatı altında topladı. Zorlu Grand Otel'deki buluşma, Cumhuriyet coşkusuyla birleşen çocukların mutluluğu ve ailelerin paylaştığı sıcak anlarla anlam kazandı.

TRABZON’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ORGANİZASYON, TÜP BEBEK TEDAVİSİ SÜRECİNDEN GEÇEN AİLELERİ VE ÇOCUKLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.