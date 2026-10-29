Dolar 49,8326 +0,06%
Euro 55,7533 +0,32%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.452,68 -0,59%
EUR/USD 1,1168 +0,10%
Brent Petrol 109,86 -1,59%
--°

Yağmura rağmen birlik ve coşku: İhsangazi'de 29 ekim töreni

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sağanak yağışa rağmen 29 Ekim coşkuyla kutlandı; öğrenciler şiirler okudu, kırmızı şemsiyelerle Türk bayrağı oluşturuldu.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:20

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 18:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmura rağmen birlik ve coşku: İhsangazi'de 29 ekim töreni

Tören yağmur altında gerçekleştirildi:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören, yoğun sağanak yağışa rağmen gerçekleştirildi. Tören alanında hazır bulunan İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, vatandaşların bayramını kutladı ve yağmurun coşkuya engel olmasına izin verilmedi.

Öğrenciler ve gösteriler:

Program kapsamında öğrenciler şiirler okuyarak ve çeşitli gösteriler sergileyerek törende yer aldı. Yağış nedeniyle izleyicilere dağıtılan kırmızı renkli şemsiyelerle oluşturulan Türk bayrağı özellikle ilgi çekti ve fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler büyük beğeni topladı.

Geçiş töreni ve atlı katılım:

Törenin sonunda düzenlenen geçiş törenine atlı vatandaşlar da katıldı. Bu bölümde İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci de ata binerek kortejde yer aldı; katılımcılar yağmura aldırış etmeden korteji büyük bir coşkuyla izledi.

Programa katılan Kıbrıs Gazisi Hasan Ortaacar, törende ilk defa atlarla 29 Ekim kutlaması görüldüğünü belirterek, 'Ben, daha önce İhsangazi’de böyle kutlama gördüm görmedim. Cumhuriyet kolay kazanılmadı, çok duygulandım' dedi. Gazinin ifadeleri, törene katılanlar arasında duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

İhsangazi'deki kutlama, yağışa rağmen devam eden katılım ve görsel düzenlemelerle ilçede Cumhuriyet Bayramı coşkusunun canlı tutulduğunu gösterdi.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLAR, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI...

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLAR, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADI. RENKLİ GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTUĞU KUTLAMALARA ATLI BİRLİKLERDE KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trabzon’da tüp bebek aileleri cumhuriyet coşkusunu çocuklarla kutladı
images

Atatürk dağı zirvesinde cumhuriyetin 103. yılına dağlardan selam
images

Sabahın ilk ışıklarında kapısına diktiği Türk bayrağıyla duygulandırdı
images

Kahta'da 29 Ekim coşkusu cumhuriyetin 103. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

gecekonduda alevlere teslim olan ailenin gözyaşları

Yiyecek arayışı sırasında direğe asılan yavru bozayı Palandöken'de öldü

Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

trafik polisi yağmur altında yaralı sürücüyü şemsiye ile korudu

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek