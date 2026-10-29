Yağmura rağmen birlik ve coşku: İhsangazi'de 29 ekim töreni

Tören yağmur altında gerçekleştirildi:

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören, yoğun sağanak yağışa rağmen gerçekleştirildi. Tören alanında hazır bulunan İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci ve İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, vatandaşların bayramını kutladı ve yağmurun coşkuya engel olmasına izin verilmedi.

Öğrenciler ve gösteriler:

Program kapsamında öğrenciler şiirler okuyarak ve çeşitli gösteriler sergileyerek törende yer aldı. Yağış nedeniyle izleyicilere dağıtılan kırmızı renkli şemsiyelerle oluşturulan Türk bayrağı özellikle ilgi çekti ve fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler büyük beğeni topladı.

Geçiş töreni ve atlı katılım:

Törenin sonunda düzenlenen geçiş törenine atlı vatandaşlar da katıldı. Bu bölümde İhsangazi Kaymakamı Yasin Cevizci de ata binerek kortejde yer aldı; katılımcılar yağmura aldırış etmeden korteji büyük bir coşkuyla izledi.

Programa katılan Kıbrıs Gazisi Hasan Ortaacar, törende ilk defa atlarla 29 Ekim kutlaması görüldüğünü belirterek, 'Ben, daha önce İhsangazi’de böyle kutlama gördüm görmedim. Cumhuriyet kolay kazanılmadı, çok duygulandım' dedi. Gazinin ifadeleri, törene katılanlar arasında duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

İhsangazi'deki kutlama, yağışa rağmen devam eden katılım ve görsel düzenlemelerle ilçede Cumhuriyet Bayramı coşkusunun canlı tutulduğunu gösterdi.

KASTAMONU’NUN İHSANGAZİ İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞA RAĞMEN VATANDAŞLAR, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLADI. RENKLİ GÖRÜNTÜLERİN OLUŞTUĞU KUTLAMALARA ATLI BİRLİKLERDE KATILDI.