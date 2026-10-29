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Atatürk dağı zirvesinde cumhuriyetin 103. yılına dağlardan selam

Atatürk Dağı (Kirkor Dağı) zirvesinde Van, Erciş ve Tatvanlılar Cumhuriyetin 103. yılını kutlayıp Türk bayrağı açtı; şehitler anıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atatürk dağı zirvesinde cumhuriyetin 103. yılına dağlardan selam

Atatürk dağı zirvesinde cumhuriyetin 103. yılına dağlardan selam

Van, Erciş ve Tatvan'dan gelen Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ve Erciş Zernaki Dağcılık Spor Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Dağı (Kirkor Dağı) zirvesine tırmanarak Türk bayrağını açtı.

etkinlik ve katılımcılar:

Organizasyona Van, Erciş ve Tatvan'dan doğaseverler katıldı. Etkinlik, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yılına denk gelen bu günde, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi mesajını yükseklerde duyurmayı amaçladı.

zirvede anma ve kutlama:

Zirvede açılan Türk bayrağı eşliğinde katılımcılar Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler saygı ve minnetle anıldı.

"Cumhuriyetimizin 103. yılını, adını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan Atatürk Dağı’nın zirvesinde kutlamanın gururunu yaşadık. Bugün yalnızca bir dağa tırmanmadık; Cumhuriyetimizin bizlere emanet ettiği bağımsızlık, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi gibi değerleri de zirveye taşıdık. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel'in değerlendirmesi, etkinliğin hem sportif bir buluşma hem de Cumhuriyet değerlerinin doğa üzerinden vurgulandığı sembolik bir kutlama olduğunu gösterdi.

BİTLİS&#039;İN TATVAN İLÇESİNDE, VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ, TATVAN RUNNİNG CLUB VE ERCİŞ ZERNAKİ DAĞCILIK...

BİTLİS'İN TATVAN İLÇESİNDE, VANGÖLÜ AKTİVİSTLERİ, TATVAN RUNNİNG CLUB VE ERCİŞ ZERNAKİ DAĞCILIK SPOR KULÜBÜ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ATATÜRK DAĞI (KİRKOR DAĞI) ZİRVESİNE TIRMANARAK TÜRK BAYRAĞI AÇTI. ETKİNLİKTE ŞEHİTLER VE GAZİLER MİNNETLE ANILIRKEN, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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