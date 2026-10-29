Atakum’da cumhuriyet coşkusu etkinliklerle kutlandı

Atakum’da kutlama programı sokaklara taştı:

Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıldönümünü kapsamlı bir etkinlik takvimiyle kutladı. Kent merkezinde düzenlenen program; yürüyüş, konser ve karma sergi gibi birden fazla etkinliği bir araya getirirken, kutlamalara katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla kenti kırmızı beyaza bürüdü. 103. yıl coşkusu, farklı kuşaklardan katılımla sokaklara taşındı.

sergi ve sanatçılar buluşması:

Atakum Belediyesi ile Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan Cumhuriyet’in 103. Yılı Karma Sergisi, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide ressamların ve heykel sanatçılarının Cumhuriyet Bayramı’na özel eserleri yer aldı. Açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi, kutlama programının kültürel ayağını oluşturdu ve ziyaretçiden yoğun ilgi gördü.

yürüyüş ve gençlerin sahne performansı:

Etkinlikler kapsamında düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde vatandaşlar, ellerinde dev Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla yürüdü. Cumhuriyet Kadınları Bandosu’nun eşliğinde yapılan korteje balkonlardan alkışlar yükseldi. Programın müzik kısmında ise Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası sahne aldı; 10-25 yaş aralığındaki 60 genç müzisyen, Şef Aynur Türünç yönetiminde farklı enstrümanlarla eserler seslendirdi ve izleyicilerden beğeni topladı.

başkanın mesajı:

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, gecenin anlam ve önemine vurgu yaparak duygularını paylaştı. Türkel, konuşmasında, "28 Ekim 1923’te yakışıklı, karizmatik, cesur bir lider döndü ve arkadaşlarına ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dedi. İyi ki var Cumhuriyet. O yakışıklı, mavi gözlü, cesur yürek ‘Sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından birisi kopmuş demektir’ cümleleriyle sanatın toplum için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Atam, senin Cumhuriyet’i emanet ettiğin bu gençler, seni çok iyi anlamışlar. İyi ki varsınız gençler, ben size çok teşekkür ediyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimizin annelerine ve babalarına da çok teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

kadınlardan anlamlı proje:

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi’nde başlatılan "Her İlmekte Emek, Her Motifte Cumhuriyet" projesiyle emekçi kadınlar da kutlamaya katkı sağladı. Proje kapsamında kadınlar, 600 motiften oluşacak Türk bayrağı için ilk ilmekleri attı. Ayrıca belediye ekipleri, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Tesisi önünde kurulan stantlarda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak kutlamalara destek verdi; canlı orkestranın konseri ise izleyicilerden ilgi gördü.

Atakum’daki kutlamalar, farklı yaş gruplarından katılımcıların bir araya geldiği, sanat ve toplumun buluştuğu bir programa dönüştü. Etkinlikler, Cumhuriyet coşkusunu kent genelinde yaymaya devam etti.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ, CUMHURİYET’İN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ YÜRÜYÜŞ, KONSER VE SERGİYLE KUTLADI. KUTLAMALAR KAPSAMINDA KADINLAR, 600 MOTİFTEN OLUŞACAK TÜRK BAYRAĞI İÇİN İLK İLMEKLERİ ATTI.