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Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir önünde süresiz eylem: çalışanlar barikatları aşmaya çalıştı

Saraçhane'de toplanan Tüm Yerel-Sen üyeleri, SDS görüşmelerindeki tıkanışa karşı süresiz eylem başlattı; belediye binasına girişimi polis engelledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 17:28

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir önünde süresiz eylem: çalışanlar barikatları aşmaya çalıştı

Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir önünde süresiz eylem: çalışanlar barikatları aşmaya çalıştı

Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan memur ve işçi temsilcileri, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) sürecinde taleplerinin karşılanmadığını öne sürerek eylem yaptı. Protestoya katılanlar, Saraçhane'yi terk etmeyeceklerini belirterek süresiz eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Eylemin gerekçesi ve sendika talepleri:

Grup, görüşmelerde yaşanan tıkanmanın çözülmemesi ve masa başındaki tutumların eleştirilmesi üzerine bir araya geldi. Eylemi organize eden Tüm Yerel Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) temsilcileri, sözleşme görüşmelerinde karşılaşılan uygulamaları ve pazarlık tutumlarını protesto ettiklerini söyledi.

Sendika başkanı Sezgin Sevin, yaptığı konuşmada sendikanın yöntemine vurgu yaparak, 'Biz hep söyledik, biz kıran döken bir sendika değiliz' dedi ve taleplerin görmezden gelinmesi halinde daha kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirtti. Konuşmada ayrıca İETT örneğine atıf yapılarak, oluşan tabloya tepki gösterildi ve İBB yönetimine çağrı yapıldı.

Barikat, kart gösterme ve polis müdahalesi:

Açıklamanın ardından grup, 'Haklıyız, kazanacağız' sloganlarıyla kurum kimlik kartlarını çıkararak yürüyüşe geçti. İçeri alınmayan çalışanlar, binaya giriş için barikatları aşmaya çalıştı; bazı eylemciler barikatları yerlere atarak belediye binasına girmeye yöneldi.

Barikatları aşma girişimi kısa süreli gerginliğe ve izdihama neden oldu. Olay yerindeki polis ekipleri müdahale ederek grubun dağılmasını sağladı ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçildi. Sendika yetkilileri, haklar elde edilene kadar Saraçhane'den ayrılmayacaklarını ve eyleme süresiz devam edeceklerini duyurdu.

İfadelerde öne çıkan noktalar arasında, masa başındaki tartışmalı tutumlara yönelik eleştiriler ile Zeynep Akçabay gibi isimlere yönelik göndermeler yer aldı; sendika temsilcileri, toplu sözleşme sürecinin şeffaf ve kapsayıcı yürütülmesini talep ediyor.

FATİH SARAÇHANE&#039;DE BULUNAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANAN ÇALIŞANLAR, SOSYAL DENGE...

FATİH SARAÇHANE'DE BULUNAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANAN ÇALIŞANLAR, SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ (SDS) SÜRECİNDE TALEPLERİNİN KARŞILANMADIĞI GEREKÇESİYLE EYLEM YAPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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