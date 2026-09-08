Trabzonspor Konyaspor sınavına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlattı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenman, takımın maç ritmini ve takım oyununu öne çıkaracak biçimde planlandı.

Antrenmanın içeriği ve öncelikleri:

İdman, oyuncuların tempoyu yükseltmesine yönelik dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonları ve geçiş oyunu üzerine uygulamalar yapıldı; antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Bu bölümde top kontrolü, hızlı geçişler ve takım savunması üzerinde özellikle duruldu.

Gelecek program ve hazırlık süreci:

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Teknik heyet, bu son çalışmalarda taktik detaylar ve maç planları üzerinde netleşmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, saha içi yoğunluğu koruyarak deplasmana kadar hazırlıklarını tamamlamayı amaçlıyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.