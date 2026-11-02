Trabzonspor’ta Freiburg maçı için tempo yükseliyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Antrenmandaki çalışmalar:

Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular, maç yükünü atmaya yönelik rejenerasyon çalışması yaptı. Kadronun geri kalan futbolcuları ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Takımın programı:

Bordo-mavililer, Freiburg sınavının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek. Yapılan uygulamalar, hem toparlanma hem de maç tempo ve yerleşimine yönelik planlandı.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 3. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI FREİBURG MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.