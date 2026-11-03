Trabzonspor'un hedefi her kulvarda en yükseğe çıkmak

Performans, güven ve sezon hedefleri:

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, son dönemde takımda oluşan havadan ve ortaya konan performanstan memnuniyet duyduklarını belirtti. Teknik direktör Reis in göreve gelmesinin ardından oluşan olumlu ivmenin sahaya üst üste alınan 7 galibiyet ile yansıdığını söyleyen Saral, sezonun daha yeni başladığını ve önlerinde uzun bir yol olduğunu hatırlattı.

Yönetim olarak hedeflerinin her kulvarda en üst nokta olduğunu vurgulayan Saral, Başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde adım adım ilerleyeceklerini, hoca ve futbolculara duydukları güven sayesinde maç maç ilerleyerek bu gidişatı sürdürmek istediklerini ifade etti.

Avrupa hedefi ve Freiburg maçı:

UEFA Konferans Ligi ne iki galibiyetle başlayan bordo-mavililerde yönetim, Avrupa kulvarında mümkün olan en ileri noktaya ulaşmayı amaçlıyor. Saral, 5 Kasım Perşembe günü sahalarında oynayacakları Freiburg karşılaşmasına dikkat çekerek rakibin güçlü ve kaliteli olduğunu ancak takımına güvendiklerini belirtti.

Freiburg maçını kayıpsız geçip Avrupa yoluna devam etmek istediklerini söyleyen Saral, taraftarların özellikle Avrupa karşılaşmalarında tribünleri doldurmasının takıma büyük güç kattığını ifade ederek tüm taraftarları maça davet etti ve birlikte güzel bir Avrupa gecesi yaşama temennisinde bulundu.

Salah transferi ve kulübe katkısı:

Mohamed Salah ın transfer sürecinin başkan ve yönetim kurulu tarafından büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktaran Saral, Salah ın Trabzonspor u tercih etmesinin kulübün büyüklüğünün ve hedeflerinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Yönetim, sahadaki katkı ve kulübe kattığı değerden son derece memnun olduğunu belirtti ve ilerleyen dönemde birlikte önemli başarılara imza atma beklentisini paylaştı.

Taraftar, iddialar ve sorumlu dil çağrısı:

Saral, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu nun bazı açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bordo-mavili taraftarların asılsız iddialarla hedef alınmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Saral, taraftarın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Tribün kültürüne sahip taraftarların desteğini veya tepkisini özgür iradeleriyle ortaya koyduğunu ve bu iradenin herhangi bir kişi veya yönetim tarafından yönlendirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Saral, herkesin bu konuda sorumlu ve özenli bir dil kullanması gerektiğini ifade etti. Saral, yönetimin odağının yalnızca Trabzonspor un başarısı olduğunu yineledi.

Birlik çağrısı ve gelecek öngörüsü:

Son olarak camiaya ve taraftara birlik ve beraberlik mesajı veren Saral, kulübün en büyük gücünün taraftar ve camia olduğunu söyledi. Elde edilen ivmeyi birlikte daha ileriye taşımak istediklerini belirten Saral, sonuç ne olursa olsun takımın yanında durulması ve destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Yönetimin Trabzonspor un başarısı için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Saral, taraftarla birlikte hareket edildiği sürece aşamayacak bir engel olmadığını ve hep birlikte çok daha güzel günler yaşayacaklarına inandıklarını ifade etti.

TRABZONSPOR BAŞKAN YARDIMCISI TANER FİKRET SARAL, TAKIMIN SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSINDAN MEMNUN OLDUKLARINI BELİRTEREK, "BU KULÜP HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYLARINDAN BİRİDİR. YÖNETİM OLARAK HOCAMIZA VE FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİYORUZ" DEDİ. SARAL, AVRUPA'DA FREİBURG'U DA MAĞLUP EDEREK YOLLARINA KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.