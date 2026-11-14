Trabzon'un yeni şehir hastanesi yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak

hizmete hazırlık çalışmaları sürüyor:

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanında dolgu alanı üzerine inşa edilen şehir hastanesinde son rötuşlar tamamlanıyor. Yapımı büyük ölçüde biten tesiste iç donanım ve çevre düzenlemesi eş zamanlı yürütülüyor; içinin tıbbi cihazlarla donatılması ile peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yetkililer, hastanenin 30 Kasım itibarıyla hasta kabulüne başlamasının planlandığını belirtiyor. İlk etapta hasta kabulüne başlanacak olsa da, kurumun tüm birimleriyle tam teşekküllü şekilde hizmete girmesi için ek hazırlık süreci öngörülüyor.

kapasite ve teknik özellikler:

Tesisin toplam kapasitesi 900 yatak olarak planlandı. Sağlık sunumunu güçlendirecek özellikler arasında 300 poliklinik ve 33 ameliyathane yer alıyor; ayrıca hastanede yüzlerce yoğun bakım yatağı bulunacak. Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen yapı, bölgenin sağlık altyapısında önemli bir artış sağlayacak.

Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor; bu, karmaşık vakalarda ilave imkanlar sunulması anlamına geliyor.

açılış takvimi ve personel:

Planlara göre hasta kabulü 30 Kasım tarihinde başlayacak. Ancak tesisin tüm cihaz ve servisleriyle eksiksiz çalışır hale gelmesi için gerekebilecek ek süreç nedeniyle tam teşekküllü hizmete geçişin 2027 Şubat-Mart dönemine kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

Hastanede çalışacak personel sayısının yaklaşık 8 bine yakın olacağı kaydedildi; bu kadro, farklı branşlarda kesintisiz hizmet sunmak üzere planlanıyor.

Açılış öncesi dönemde hasta kabulüne hazırlık, personel dağılımı ve tıbbi cihaz entegrasyonuna odaklanılırken çevre düzenlemesi çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Yetkililer, kademeli açılışla birlikte bölgeye sunulacak sağlık hizmetinin güçleneceğini vurguluyor.

TRABZON’DA SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR ARASINDA YER ALAN ŞEHİR HASTANESİ’NDE AÇILIŞ ÖNCESİ ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI.