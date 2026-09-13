Trafikte aksama yaşanmaması için Talas belediyesinden ilk gün düzenlemesi

Talas'ta ilk gün trafikte önlem alındı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kent genelinde özel bir düzenleme uygulayacaklarını duyurdu.

Uygulamanın kapsamı:

Açıklamaya göre Pazartesi sabahı tüm iş makineleri, kamyonlar, çöp kamyonları ve belediyeye ait araçlar trafikte yer almayacak. Alınan bu tedbir, özellikle okul giriş saatlerinde ana arterlerde beklenen yoğunluğun hafifletilmesine yöneliktir.

Vatandaşlara çağrı:

Başkan Yalçın, vatandaşlardan aynı duyarlılıkla toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önemle rica etti ve "Yeni eğitim - öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Belediyenin aldığı karar, sabah trafiğinin akışkanlığını korumak ve öğrenci hareketliliğinin güvenli geçmesini sağlamak üzere planlandı. Mustafa Yalçın, uygulamanın başarısı için sürücü ve velilerin dikkat ve iş birliğinin belirleyici olacağını vurguladı.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN; YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTURMAMASI İÇİN İŞ MAKİNELERİ VE KAMYONLARIN TRAFİKTE OLMAYACAĞINI BİLDİRDİ.