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Trafikte tehlike: Elazığ Atatürk Bulvarı'nda makas atan araç kayıtlara yansıdı

Elazığ merkez Atatürk Bulvarı'nda trafikte makas atan bir hafif ticari aracın tehlikeli sürüşü, bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:53

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafikte tehlike: Elazığ Atatürk Bulvarı'nda makas atan araç kayıtlara yansıdı

Trafikte tehlike: Elazığ Atatürk Bulvarı'nda makas atan araç kayıtlara yansıdı

Elazığ'da, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen bir hafif ticari araçın trafikte makas atma anları bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler, sürücünün ani manevralarla trafiği tehlikeye attığını ortaya koydu.

Görüntülerde dikkat çeken detaylar

Kayda yansıyan videoda, aracın şeritler arasında sık sık yön değiştirdiği ve diğer araçların tepkilerinin görüldüğü anlar bulunuyor. Sürücünün davranışı, hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu.

Olayın seyri ve sonuçları

Edinilen bilgiye göre, makas atan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına anbean geçerken, olayla ilgili resmi bir müdahale veya açıklama haberde yer almadı.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARACIN, MAKAS ATMA ANLARI BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARACIN, MAKAS ATMA ANLARI BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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