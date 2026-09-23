Trafikte tehlike: Elazığ Atatürk Bulvarı'nda makas atan araç kayıtlara yansıdı

Elazığ'da, merkez Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen bir hafif ticari araçın trafikte makas atma anları bir başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüler, sürücünün ani manevralarla trafiği tehlikeye attığını ortaya koydu.

Görüntülerde dikkat çeken detaylar

Kayda yansıyan videoda, aracın şeritler arasında sık sık yön değiştirdiği ve diğer araçların tepkilerinin görüldüğü anlar bulunuyor. Sürücünün davranışı, hem kendi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu.

Olayın seyri ve sonuçları

Edinilen bilgiye göre, makas atan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına anbean geçerken, olayla ilgili resmi bir müdahale veya açıklama haberde yer almadı.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARACIN, MAKAS ATMA ANLARI BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI