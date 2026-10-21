Tralleis'te mitoloji ve sanat buluştu, Efeler kültür rotasında hareketlendi

Tralleis Antik Kenti'nde festival coşkusu

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde düzenlenen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali, kentin tarihi dokusunu sanatla buluşturarak tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen program, Tralleis Antik Kentinin eşsiz atmosferinde gerçekleşen etkinliklerle dikkat çekti. Festivalin Efeler ayağı, hem yerel halkın hem de Türkiye’nin farklı illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen konukların yoğun ilgisini çekti.

Etkinlikler ve katılımcı profili:

Festivalin ilk günü Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda düzenlenen film gösterimleri ve çocuk atölyeleri ile başladı. İkinci gün ise Tralleis Antik Kenti ev sahipliğinde dans gösterileri, mitoloji söyleşileri ve konserler gerçekleştirildi. Programa Yeni Parti Efeler İlçe Başkanı Kaan Erçetin, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Prof. Dr. Murat Çekilmez (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tralleis Kazı Başkanı), sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, kültürlerarası buluşmalarla tarihi mekânlara hareketlilik kazandırırken, Anıl Yetişkin etkinliğin amacını Efeler’in tarihi, doğal ve kültürel değerlerini sanat aracılığıyla görünür kılmak olarak açıkladı. Yetişkin, festival rotasında Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Gaziantep gibi şehirlerin yer aldığına dikkat çekerek Aydın’ın katılımının önemini vurguladı.

Mitoloji söyleşileri ve sahne performansları:

Festival Kurucu Direktörü Gülşah Elikbank mitolojinin sadece geçmişe ait olmadığını, farklı toplumlarda yaşamaya devam eden anlatılar içerdiğini belirtti. Bu yıl altı farklı resmi rotada düzenlenen festivale Efeler’in özel bir yer tuttuğunu söyleyen Elikbank, gelecek yıllarda da kente yeni programlarla dönmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Programın en dikkat çeken gösterilerinden biri olan Kore Yelpaze Dansı Gösterisi, geleneksel Kore estetiğini yansıtan kostümler ve koreografiyle yoğun alkış aldı. Gösterinin ardından sanatçılara çiçek takdim eden Muhammet Ali Künkcü, Tralleis Antik Kenti’nin ileride Efes Antik Kenti gibi uluslararası bir çekim merkezi haline gelmesini temenni etti ve kültür-sanat organizasyonlarının bu hedefe ulaşmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Söyleşilerde ise Türk ve Kore mitolojileri ele alındı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlileri Seungup Hwang ve Eun Hye Park, ayrıca Merve Kahraman Özdemir ile Gülşah Elikbank’ın katıldığı oturumlarda kültürel semboller, geleneksel inanışlar ve mitolojik anlatıların toplum hafızasındaki yeri tartışıldı.

Müzik ve mirasın korunması:

Festivalin ikinci günündeki konser programında Esra Yıldırım ve Altay Bağcı sahne aldı. "Telden Dile, Dilden Ruha - Türk Mitolojisi" başlıklı performans, Türk mitolojik anlatılarını müzikle harmanlayarak Tralleis’in tarihi dokusunda etkileyici anlara imza attı. Katılımcılar sanatçıların performansını beğeniyle karşıladı.

Anıl Yetişkin, mitolojik hikâyelerle tarihi mekânların buluşmasının kent tanıtımı açısından değer taşıdığını ve bu tür etkinliklerin Efeler’in kültür-sanat kimliğini güçlendirip turizme katkı sunduğunu belirtti. Yetişkin, Tralleis’in gelecekte daha kalabalık sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasını arzuladıklarını ve kültürel mirasın korunması ile tanıtılması için çalışmaların süreceğini dile getirdi.

İki gün süren festival, Tralleis Antik Kenti’nin tarihsel dokusunu sanatla harmanlayarak yerel ve ulusal düzeyde hafızalarda kalan etkinliklere sahne oldu. Efeler programı, hem bilim insanları ve yerel yönetim temsilcilerini hem de sanatseverleri bir araya getirerek kentin kültürel potansiyelini görünür kılmayı başardı.

IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivalinin Efeler etabı, katılımcılara zengin bir sanat deneyimi sunmanın yanı sıra Tralleis Antik Kenti gibi miras alanlarının kültürel etkinliklere açılmasının önemini bir kez daha gösterdi. Organizasyon, önümüzdeki yıllarda da benzer programlarla kentin kültür yaşamına katkı vermeye devam etmeyi hedefliyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ DÜNYAYA TANITMAK, SANAT YAŞAMINI GÜÇLENDİRMEK VE TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ULUSLARARASI MİTOLOJİ FİLM FESTİVALİ, BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE TAMAMLANDI.