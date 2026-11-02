Trendyolmilla'dan kasımda geniş ürün seçkisi ve hızlı teslimat taahhüdü

Trendyolmilla kasım kampanyasını başlattı

Türkiye’nin önde gelen moda uygulamalarından Trendyolmilla, 2-11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceği 'Süper Moda İndirimleri' kampanyasını duyurdu. Platform, kampanya döneminde toplam 20 bini aşkın ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Teslimat ve iade uygulamaları:

Kampanya sürecinde kullanıcılara tahmini teslimat bilgileri sağlanacak ve belirli ürünlerde ertesi gün teslimat seçenekleri sunulacak. Ayrıca platform, belirli koşullar kapsamında erken ücret iadesi uygulaması da uygulayacak.

Kampanya kapsamı ve kullanıcı fırsatları:

Trendyolmilla, kampanya boyunca çeşitli indirim ve fırsatlarla geniş ürün portföyünü öne çıkarmayı amaçlıyor. Uygulama üzerinden sunulacak promosyonlarla kullanıcıların farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki ürünlere erişimi artırılacak.

Kampanyanın teslimat ve iade uygulamaları, Trendyolmilla'nın kullanıcı deneyimini güçlendirme ve kampanya döneminde satın alımı kolaylaştırma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar belirtilen tarihler arasında sunulacak fırsatları takip edebilecek.

TRENDYOLMİLLA, 2-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ "SÜPER MODA İNDİRİMLERİ" İLE KASIM KAMPANYALARINI BAŞLATTIĞINI DUYURDU.