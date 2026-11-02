Dolar 49,9411 +0,02%
Euro 56,0479 +0,59%
Bist 10.843,41 +0,78%
Altın Gram 6.270,52 +0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,41%
Brent Petrol 108,74 -4,13%
--°

Trendyolmilla'dan kasımda geniş ürün seçkisi ve hızlı teslimat taahhüdü

Trendyolmilla, 2-11 Kasım 2026'deki Süper Moda İndirimleri'yle 20 bini aşkın ürünü sunacak; tahmini ve ertesi gün teslimat ile erken ücret iadesi sunulacak.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Trendyolmilla'dan kasımda geniş ürün seçkisi ve hızlı teslimat taahhüdü

Trendyolmilla kasım kampanyasını başlattı

Türkiye’nin önde gelen moda uygulamalarından Trendyolmilla, 2-11 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştireceği 'Süper Moda İndirimleri' kampanyasını duyurdu. Platform, kampanya döneminde toplam 20 bini aşkın ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Teslimat ve iade uygulamaları:

Kampanya sürecinde kullanıcılara tahmini teslimat bilgileri sağlanacak ve belirli ürünlerde ertesi gün teslimat seçenekleri sunulacak. Ayrıca platform, belirli koşullar kapsamında erken ücret iadesi uygulaması da uygulayacak.

Kampanya kapsamı ve kullanıcı fırsatları:

Trendyolmilla, kampanya boyunca çeşitli indirim ve fırsatlarla geniş ürün portföyünü öne çıkarmayı amaçlıyor. Uygulama üzerinden sunulacak promosyonlarla kullanıcıların farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki ürünlere erişimi artırılacak.

Kampanyanın teslimat ve iade uygulamaları, Trendyolmilla'nın kullanıcı deneyimini güçlendirme ve kampanya döneminde satın alımı kolaylaştırma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar belirtilen tarihler arasında sunulacak fırsatları takip edebilecek.

TRENDYOLMİLLA, 2-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ &quot;SÜPER MODA İNDİRİMLERİ&quot; İLE KASIM...

TRENDYOLMİLLA, 2-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ "SÜPER MODA İNDİRİMLERİ" İLE KASIM KAMPANYALARINI BAŞLATTIĞINI DUYURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

CW Enerji EIF Energy Expo 2026'da güneşten hidrojene uzanan entegre çözümlerini...
images

Safranova'da kırmızı hazinede dörtlü stigma heyecanı
images

İstanbul'da Malatya'nın ekonomik yüzü tanıtıldı: MTSO yatırım ve iş fırsatlarını...
images

antalyalılara uygun fiyatlı ekmek: halk ekmek fabrikası 10 ayda 3,8 milyon üreti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kardeşköyspor’un kadrosuna kadın yardımcı antrenör

Kızılay Sokağı’nda on binlerce öğrenciye afet, ilk yardım ve gönüllülük eğitimi

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Braille ile Kur'an'a erişim kolaylaştı: 9 öğrenciye 30 cüzlük teslim edildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde