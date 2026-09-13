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Troya tünelinde çıkan araç yangını ulaşımı kısa süre etkiledi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Troya tünelinde, M.E. yönetimindeki 17 AHG 909 plakalı otomobil alev aldı; araç tamamen yanarken trafik kısa süre kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Troya tünelinde çıkan araç yangını ulaşımı kısa süre etkiledi

Olayın gelişimi:

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Küçükuyu-Ayvacık yolu üzerindeki Troya tüneli içinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç, M.E. idaresindeki 17 AHG 909 plakalı otomobildi. Kısa sürede alev alan otomobil, olay yerindeki gözlemlere göre tamamen yandı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle tüneldeki araç geçişleri ekiplerin çalışması süresince kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından tünelde ulaşımın kontrollü şekilde yeniden düzenlendiği belirtildi.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDEKİ TROYA TÜNELİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL TAMAMEN YANDI.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDEKİ TROYA TÜNELİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL TAMAMEN YANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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