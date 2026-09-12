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Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 20 kilometrelik yolda asfalt seferberliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Kale ilçelerini bağlayan 20 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor; hedef kırsal mahallelerin güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 20 kilometrelik yolda asfalt seferberliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi 20 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmasını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Battalgazi ilçesi sınırları içinde yer alan Merdivenler mahallesi ile Alhanuşağı, Düzyol, Erenli, Kamıştaş mahalleleri ve Kale ilçesi Erdemli mahallesini birbirine bağlayan 20 kilometrelik grup yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan müdahaleler, bölgedeki mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmayı ve yol güvenliğini artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma, grup yolunun asfaltlanması ve yol standardının yükseltilmesini kapsıyor. Ekipler, yolun geometrisi ve mevcut zemin koşullarına göre programlı biçimde ilerleyerek tamamlanma sürecini hızlandırıyor. Yetkililer, projenin kırsal mahallelerde yaşayanların günlük ulaşım konforunu ve güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtiyor.

muhtarların görüşleri:

Projeden memnuniyet duyan mahalle muhtarları, yolun bölge için önemine dikkat çekti. Bahri (Erenli) Mahalle Muhtarı Nuri Bağ, "Bu yol birçok mahallemizi birbirine bağlayan önemli bir grup yolu. Daha önce yolumuz oldukça kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarla birlikte yolumuz çok güzel ve kullanışlı bir hale geldi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere, çalışmalarda emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Merdivenler Mahalle Muhtarı Arif Cengiz ise, "Çalışmaların sürdüğü yol, Merdivenler, Alhanuşağı, Düzyol, Erenli ve Kamıştaş mahallelerimizin kullandığı önemli bir grup yolu. Yapılan çalışmalardan mahalle sakinlerimiz de memnun. Şahsım ve mahallem adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yol yapım, bakım ve asfalt çalışmaları yürütmeye devam ediyor. Çalışmaların planlı ve programlı şekilde sürdürülmesiyle bölge ulaşımında kalitenin artması ve vatandaşların daha konforlu seyahat etmesi hedefleniyor.

20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

20 KİLOMETRELİK GRUP YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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