Trump'tan Almanya'daki popülist yükselişe destek

Trump'ın paylaşımı:

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Saksonya-Anhalt'ta 6 Eylül'de düzenlenen seçimlere ilişkin bir değerlendirme paylaştı. Mesajında, "Almanya’daki Popülist Parti (AfD) gerçekten önemli bir gece geçirdi. Sonunda Almanya’ya çok büyük zarar veren o berbat göçmenlik kurallarından ve düzenlemelerinden bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla katlanmayacaklar" ifadelerini kullandı. Paylaşımını MGGA!!! ifadesiyle sonlandırdı.

Seçim sonucu ve sayılar:

Pazar günü yapılan Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde AfD oyların yüzde 43.8'ini alarak ülkede herhangi bir eyalet seçimindeki en güçlü sonucunu elde etti. Başbakan Friedrich Merz'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) yüzde 17.2'de kaldı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP