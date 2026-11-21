Türkiye'nin aranan aktör rolü:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber'de katıldığı "Gündem Özel" programında Türkiye'nin dış politika yaklaşımının bölgesel etkisini değerlendirdi. Bakan Fidan, ülkenin sahip olduğu gücün ve etkinin barış ve istikrar yönünde kullanılmasının Türkiye'yi sürekli aranan bir aktör hâline getirdiğini söyledi.

Fidan, "Türkiye’nin ürettiği dış politika kavramlarını başka coğrafyalar kullanmaya başladı" ifadesini kullanarak, Türk diplomatik pratiklerinin Ortadoğu, Kafkasya, Akdeniz ve Balkanlar sahalarında karşılık bulduğunu vurguladı. Krizleri önceden öngörüp hasarı azaltmanın önemine dikkat çekti.

Suriye, bölgesel dengeler ve SDG meselesi:

Bakan, Suriye'de nüfusun ülkesine dönmesinin ve uluslararası iş birliğinin önemini öne çıkardı. Suriye'ye yönelik özellikle ABD kaynaklı yaptırımların kaldırılmasının gerekliliğine temas etti ve SDG konusuna değinerek İsrail'in bölgedeki yaklaşımının Suriye'ye de yansıdığını belirtti.

Fidan, Suriye'nin güneyindeki Dürzilerin üç büyük kabileye ayrıldığını, bunlardan ikisinin Suriye hükümetinin yanında olduğunu ve anti-İsrail bir duruş sergilediğini, diğerinin ise İsrail tarafından desteklenerek Suriye ordusuna yönelik provokasyon arayışında olduğunu ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel etkiler:

Ukrayna-Rusya savaşının Karadeniz'de devam eden etkilerine işaret eden Fidan, savaşın yaygınlaştığını ve Türkiye'ye ait gemilerin de etkilendiğini söyledi. Bakan, savaşın hedef yelpazesinin genişlediğini; ticari, sanayi ve altyapıya yönelik hedeflerin artık savaşın parçası hâline geldiğini dile getirdi.

Bu çerçevede Rusya'nın iç hedeflere maruz kaldıkça çevresel hedefleri de kapsayan bir yaklaşım benimsediğini aktaran Fidan, bölgedeki risklerin önceden görülmesinin ve mekanizmaların devreye sokulmasının gerekliliğini vurguladı.

Yeni bölgesel formatlar ve iş birliği arayışları:

Bakan Fidan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki rolünü ve yeni iş birliği yöntemlerini anlattı. Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü ve Gazze Sekizli Grubu gibi daha önce denenmemiş formatların ortaya çıktığını belirterek, bunların bölgesel sorunlara çözüm arayışında olduğunu söyledi.

Fidan, 50 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye devletlerinin ulus devlet yapısına sahip olduklarını hatırlatarak, iş birliği modellerinin hem dünyadaki örnekleri hem de Türkiye'nin geliştireceği yaklaşımlar dikkate alınarak şekillendirilebileceğini ifade etti.

İnsani yardım, Gazze ve kritik geçiş noktaları:

Bakan, Gazze'deki çatışmaların durması ve insani yardımın ulaştırılmasının öncelik olduğunu belirtti. İsrail'in bölgedeki yayılma politikasının yanlış olduğunu, iki devletli çözüm olmadan kalıcı barışın sağlanamayacağını kaydetti.

Ayrıca Suriye'deki istikrarın sürdürülmesi, Hürmüz Boğazı ve diğer kritik geçiş noktalarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Vize serbestisi ve diplomatik ilerlemeler:

Vize serbestisinin hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Fidan, Avrupa Birliği ile bu konuda kritik düzeyde görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla meclise sunulması gereken konular bulunduğunu; kurumlar arası çalışmanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tamamlandığını ifade etti.

Bakan, yaz dönemi hazırlanan taslakların Avrupalılarla paylaşıldığını ve Türkiye-Afrika Zirvesi'nin bu sürecin önemli adımlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Genel değerlendirmesinde Fidan, dış politikanın hamasete indirgenmemesi gerektiğini, stratejik kararların soğukkanlılıkla ve uzun vadeli bakışla alınmasının önemini vurguladı ve Türkiye'nin bölgesel teşhis ve müdahale kapasitesinin bölge için değer yarattığını söyledi.

TGRT HABER’DE KATILDIĞI PROGRAMDA KONUŞAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN