Antalya'da diplomasi zirvesi:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin başkanlığını ve ev sahipliğini üstlendiği COP31 ile ülkenin küresel iklim diplomasisinin odak noktası hâline geldiğini belirtti. Duran, zirvenin Antalya'da dünyanın dört bir yanından gelen liderler, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdiğini vurguladı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas alan bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Zirvenin hem siyasi hem teknik düzeyde yürütülen temaslara zemin hazırladığına dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'nın rolü:

Duran, İletişim Başkanlığı olarak COP31 süresince yürütülen stratejik iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetlerini öne çıkardı. Düzenlenen paneller ve toplantılar aracılığıyla Türkiye'nin iklim vizyonunun uluslararası kamuoyuna aktarıldığını ve küresel farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağlandığını kaydetti.

Açıklamada, zirvenin sonuçlarının ortak geleceğimiz için verilen taahhütlerin somut adımlara dönüşmesine ve uluslararası dayanışmayı güçlendirecek kalıcı sonuçlar elde edilmesine vesile olmasının temenni edildiği belirtildi. Duran, ayrıca etkinlik boyunca emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı'nın mesajı, COP31 aracılığıyla Türkiye'nin sadece ev sahibi değil, aynı zamanda küresel iklim tartışmalarında aktif bir kolaylaştırıcı ve iletişim gücü olarak rol aldığını ortaya koydu.

İletişim Başkanı Duran: "Türkiye, COP31 ile küresel iklim diplomasisinin buluşma noktası oldu"