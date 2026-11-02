TSK spor gücü komutanlığıyla dünyada Türkiye'yi temsil ediyor

TSK spor gücü komutanlığı: tarih, yapılanma ve hedefler

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı, köklerini 1923 yılına ve Mustafa Kemal Atatürk emriyle kurulan Muhafız Gücü geleneğine dayandırıyor. Askeri eğitimle iç içe gelişen spor faaliyetleri, 2014 yılında farklı spor güçlerinin tek çatı altında birleştirilmesiyle yeniden yapılandırılarak güncel misyonuna kavuştu. Komutanlık; askeri personelin performansını artırmanın yanı sıra Türk sporuna katkı sağlamak ve ülkeyi ulusal ile uluslararası arenalarda temsil etmek amacıyla faaliyet gösteriyor.

kökeni ve yapılanma:

Muhafız Gücü olarak başlayan çalışma, kuruluş yıllarında ordunun savaşa hazırlığını desteklemek ve savunma sporlarını öğretmek üzere şekillendi. Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı çatısı altında askeri pentatlon, atletizm, atış, kick boks, triatlon, koşarak hedef bulma, modern pentatlon gibi branşlarla birlikte toplam 22 farklı spor branşı aktif olarak yürütülüyor. 2014 yeniden yapılanması, TSK bünyesindeki yetenekleri bir merkezde toplamak ve koordinasyonu güçlendirmek amacı taşıyor.

sporcu seçimi ve hazırlık süreçleri:

Komutanlık sporcu tespitinde öncelikle Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencileri değerlendiriyor. Seçim süreci; hazırlık sınıfından başlayarak yetenek tespitleri, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesi, üniversiteler arası ve TSK içi şampiyonalar ile federasyon müsabakalarına katılım aşamalarından oluşuyor. Birliklerde düzenlenen seçmeler ve şampiyonalarla elde edilen dereceler, yıl boyunca düzenlenen kamplarla hedef müsabakalara hazırlanmada kullanılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanı Öğretmen Albay Serkan Arslan bu yapılanmayı özetlerken şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı 2014 yılı itibariyle tüm spor güçlerinin bir çatı altında birleştirilmesiyle tekrar yapılandı. 2014 yılı itibariyle de ulusal ve uluslararası arenalarda aynı zamanda 1946 yılından beri üyesi olunan uluslararası askeri sporlar konseyi (CISM) tarafından düzenlenen müsabakalarda ülkemizi başarıyla temsil etmekteyiz."

ulusal ve uluslararası başarılar:

TSK Spor Gücü sporcuları, hem yurt içi hem de uluslararası platformlarda kayda değer dereceler elde ediyor. Atıcılık branşından Üsteğmen Sertaç Yıldırım 2018'de başladığı süreçten bugüne uzanan başarıları ve hedeflerini şöyle anlattı: "Atıcılık branşıyla 2018’de Kara Harp Okulundaki komutanlarımın yönlendirmesiyle tanıştım. Sonrasında ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya girip çeşitli dereceler elde ettim. 2025 yılında Almanya ve İsveç’te gerçekleştirilen Avrupa kupalarında tabanca takımı olarak bronz madalyanın sahibi olduk. 2026 yılı içinde İsviçre’de icra edilen CISM Bölgesel Avrupa Şampiyonasında Erkek Tabanca Takımı olarak Avrupa Şampiyonu olduk. 2026 yılında Hırvatistan’da gerçekleştirilen Avrupa Ateşli Silahlar Tüm Dallar Şampiyonasında milli sporcu Şevval İlayda Tarhan ile 25 metre Düet Tabanca Takım kategorisinde bronz madalyanın sahibi olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri Atış Takımı olarak öncelikle 2027 Dünya Askeri Oyunları ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları başta olmak üzere ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak en büyük hedefimizdir."

Koşarak hedef bulma branşında mücadele eden Piyade Astsubay Üstçavuş Koray Şahin ise spora 2017'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda başlayıp milli forma giyme onurunu 2022'de yaşadığını belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "2017 yılında Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda başladığım bu branş, zaman içerisinde benim için büyük bir tutkuya dönüştü. 2022 yılında ilk kez milli takım forması giyme gururunu yaşadım. O günden bugüne hem Türkiye’de hem uluslararası arenada ülkemi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyorum. Türkiye Ligi’nde birçok kez kürsüde yer aldım. 2024-25 sezonunu Türkiye ikincisi olarak tamamladım."

Binicilik takımı adına konuşan Üsteğmen Eren Evrim Arslan, takım başarısının Olimpiyat hedeflerini beslediğini söyledi: "Takımımız; 1979 yılından sonra 2025 yılında tekrardan Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti, müteakiben atlı dayanıklılık alanında kurduğumuz bir takım, geçtiğimiz aylarda Hollanda’da icra edilen 8 ülkenin ve 20 takımın katıldığı Askeri Binicilik Performans Müsabakasında dünya birincisi oldu, elde ettiğimiz bu başarılar bizleri bir Olimpiyat projesine itti. Bugün; 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarında Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Türk milletini başarıyla temsil etmesi için Binicilik takımımız çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir."

TSK Spor Gücü Komutanlığı, köklü tarihini güncel başarılarla birleştiriyor; seçme, eğitim ve kamp süreçleriyle sporcularını hedefe odaklıyor. Ulusal ve uluslararası arenalarda elde edilen dereceler, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin spor geleneğini canlı tutuyor hem de Türkiye sporuna katkı sunmaya devam ediyor.

TSK Spor Gücü Komutanlığı, sporcularıyla Türkiye’yi Dünya arenasında temsil ediyor