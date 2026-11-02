ASELSAN LIFELINE HLM ile TÜSEB prestij ödülünü aldı

ASELSAN, geliştirdiği LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile TÜSEB tarafından verilen prestij ödülüne değer bulundu. Ödül, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamındaki TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde takdim edildi.

Ödül töreni ve katılımcılar:

Tören, 31 Ekim tarihinde gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar gibi isimler törende yer aldı. Kurultaya ilk kez 2014 yılında başlanmış olup, etkinliğe yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları, üst düzey bürokratları ve bilim insanları katıldı.

Kurultay sırasında ASELSAN, TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülüne layık görüldü; ödülü ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

Cihazın geliştirme ve klinik süreci:

Kalp Akciğer Makinesi Geliştirme Projesi, geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlandı. Cihaz üretimleri tamamlandıktan sonra TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan yürütücülüğünde test süreçleri ilerledi; 2024 yılında kan testleri, 2025 yılında TÜSEB-İDEA laboratuvarında hayvan deneyleri tamamlandı. İnsanlardaki klinik çalışmalar 2026 Haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesinde başladı ve şu ana kadar cihazla yapılan toplam 60 vaka başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN’ın sağlık teknolojilerindeki yeri:

ASELSAN, savunma sanayindeki yarım asrı aşan birikimini sağlık alanına taşıyarak kritik cihazlar geliştiriyor. Firma portföyünde LIFELINE BİYOVENT Ventilatör, HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör ve HEALTHVIEW ADR-M100 Mobil Röntgen Cihazı gibi çözümler yer alıyor. TÜSEB tarafından verilen prestij ödülü, ASELSAN’ın sağlık teknolojilerindeki ilerleyişinin ve klinik kullanıma geçişinin resmi bir teyidi olarak değerlendiriliyor.

ASELSAN, TÜSEB AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA LIFELINE HLM KALP AKCİĞER MAKİNESİ İLE "TÜSEB SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ PRESTİJ ÖDÜLÜNÜ" ALMAYA HAK KAZANDI. ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AHMET AKYOL, PRESTİJ ÖDÜLÜNÜ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI.