Tüfad yönetiminden Erciyes 38 FK teknik direktörüne hoş geldin ziyareti

tüfad yönetiminin karşılama ziyareti:

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, sezonun ilk maçının ardından Kayseri'ye dönen Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Adem Çak'ı çiçekle karşıladı.

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını Bolu'da tamamlayan 3. Lig ekibi, sezonun ilk maçında deplasmanda Ağrı 1970 Spor'u 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. TÜFAD Kayseri yönetimi, bu başarılı başlangıcın ardından teknik direktöre 'hoş geldin' ziyaretinde bulunup yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

ziyarette yer alanlar ve iletilen mesajlar:

Ziyarette Ahmet Yıldız'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri İsmail Doğan ile Gökmen Başoğlu da hazır bulundu. TÜFAD yetkilileri, Erciyes 38 FK'nın yeni sezonda Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını vurguladı ve teknik heyet ile oyunculara destek mesajı verdi.

Çiçek takdiminin ardından yapılan kısa sohbetlerde camianın birlik ve dayanışmasının önemine değinildi; dernek, takımın saha dışındaki motivasyonunu artıracak desteğini yineledi ve başarı temennisinde bulundu.

TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ (TÜFAD) KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI AHMET YILDIZ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SEZONUN İLK MAÇININ ARDINDAN KAYSERİ’YE DÖNEN ERCİYES 38 FK TEKNİK DİREKTÖRÜ ADEM ÇAK’I ÇİÇEKLE KARŞILADI.