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Sinop altyapısında dönüşüm: 400 milyon liralık kanalizasyon hamlesi

Merkez kısmi kanalizasyon şebeke inşaatı için Sinop'a 400 milyon liralık kredi tahsis edildi; biyolojik arıtma projesi dış finansmanla ihale aşamasında.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:15

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Sinop altyapısında dönüşüm: 400 milyon liralık kanalizasyon hamlesi

Sinop'ta kanalizasyon altyapısının temeli atıldı

Sinop’ta gerçekleştirilen temel atma töreniyle kentin uzun süredir gündeminde olan altyapı yatırımı resmen başladı. Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen törene kent protokolü, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye yetkilileri, projenin merkezi yönetim ve yerel yönetimin iş birliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

projenin kapsamı ve finansmanı:

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz yaptığı açıklamada, Merkez Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi için 400 milyon liralık kredi tahsis edildiğini belirtti. Gürbüz, projenin hız kazanmasının dönüm noktasının 19 Kasım 2024 tarihli Bakan Murat Kurum ziyaretinin ardından olduğunu dile getirdi. Ayrıca belediye, kentin atık su yönetimini güçlendirecek olan biyolojik arıtma tesisinin dış finansmanla hayata geçirileceğini ve bu tesisin ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

Gürbüz, projenin uzun vadeli vizyonuna işaret ederek, 'Bu projenin nihai hedefi yaklaşık 100 milyon euroluk bir projenin başlangıcı' ifadelerini kullandı. Belediye yetkilileri, biyolojik arıtma tesisinin önümüzdeki aylarda tamamlanarak belediyeye teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

siyasi boyut ve yerel yankılar:

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, kanalizasyon projesinin kent için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, altyapı sorunlarının çözümü için kararlı bir iradenin ortaya konulmasının önemine dikkat çekti. Maviş, Sinop’un doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin altyapı yatırımlarıyla daha iyi korunup geliştirilebileceğini ifade etti ve projenin seçim dönemlerine yakın yapılmasının siyasi riskler taşıyabileceğini söyledi. Maviş ayrıca bu yatırımda gecikme yaşandığını vurgulayarak, 'Mutlaka olması gerekiyordu' değerlendirmesini yaptı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan törende, projenin temelinin atılmasının kent için anlamlı olduğunu; böyle yatırımların toplumun farklı kesimlerini ortak bir hedef etrafında birleştirdiğini belirterek birlik mesajı verdi. Törene katılanlar arasında Yeni Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy ve Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ile il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Belediye ve merkezi yönetim yetkilileri, projenin aşamalarını ve yatırımın kente sağlayacağı çevresel ve sosyal faydaları önümüzdeki dönemde halkla paylaşacaklarını söyledi. Altyapı çalışmalarının uzun soluklu ve zahmetli işler olduğuna dikkat çeken yetkililer, projenin tamamlanmasıyla Sinop’un kanalizasyon altyapısında kalıcı çözümler hedeflendiğini ifade etti.

SİNOP’UN UZUN YILLARDIR GÜNDEMİNDE OLAN ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM...

SİNOP’UN UZUN YILLARDIR GÜNDEMİNDE OLAN ALTYAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI. SİNOP (MERKEZ) KISMİ KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI PROJESİ İÇİN UĞUR MUMCU MEYDANI’NDA TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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