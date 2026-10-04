Tunceli'de kadın üretimini güçlendirecek 746 bin liralık ekipman yatırımı

Tunceli'de Zembul kadın kooperatifine 746 bin lira makine ve ekipman desteği:

Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifleri Destekleme Programı (KOOP-DES) kapsamında Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, kentteki kadın kooperatiflerinin üretim kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlde kayıtlı 6 kadın kooperatifi bulunuyor; bugüne kadar Mazgirt Kadın Kooperatifi ile Zembul Kadın Kooperatifine makine, ekipman ve personel desteği sağlandı. 2026 yılı destekleri çerçevesinde Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin lira tutarında yeni makine ve ekipman desteği verilecek.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğünün değerlendirmesi:

Kayahan Topal, kadın kooperatiflerinin ekonomiye katkısına dikkat çekerek, "Kooperatiflerimiz kadınlarımızın üretime ve ekonomik hayata katkı sağlaması adına büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat’ın destekleri ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün de katkılarıyla ilimizde Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de destekler sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Topal, ilde daha önce iki kooperatife destek sağlandığını hatırlatarak, "Bizler inanıyoruz ki kadınlarımız ne kadar güçlü olurlarsa kooperatiflerimiz o kadar güçlü olacaklardır. Kooperatiflerimizin ve kadınlarımızın güçlü olması da ekonomimize katkı sağlayacaktır" dedi.

Kooperatiften gelen açıklama ve beklenen etkiler:

Yıldız Gündüz, Zembul Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı olarak sağlanan desteğin işletmenin çalışma koşullarını iyileştireceğini belirtti. Gündüz, "Zembul Kadın Kooperatifi çalışıyor, üretiyor. Evet kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama bir işletmenin ihtiyaçları gerçekten bitmiyor. Ne demirbaş ihtiyaçları ne tadilat ihtiyaçları bitiyor ve Zembul’ün fiziksel şartları çok zor olan bir işletme." sözleriyle mevcut zorluklara işaret etti.

Gündüz, el ile hamur yoğurma örneğini vererek ekipman eksikliğinin günlük işi nasıl etkilediğini anlattı: "Başlarken hamur yoğurma makinamız yoktu, sürekli elimizle hamuru yoğuruyorduk ve bu ciddi bir kas gücü gerektirirdi. Sonra kazandıklarımızla birçok ekipman aldık. Bu yıl da yine ihtiyaçlarımızın bitmemesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatifleri Destekleme programına başvurmuştuk. O programdan 746 bin lira makine ve ekipman desteği alacağız, buradaki ihtiyaçlarımız karşılanacak. Bu çok büyük bir katkı." dedi.

Kooperatif yetkilisi ayrıca programın uygulanmasının kolaylığını ve yerel yöneticilerin desteğinin önemini vurgulayarak, "Kadın kooperatiflerinin bu noktada destekleniyor olması, Ticaret Bakanlığı’nın bu programının uygulanmasının kolay olması yerelde İl Müdürlüklerinin, Valinin bu konuda ki desteği ve duyarlılığı gerçekten kooperatifleri geliştiren bir noktada. Bu destekler bizi teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun vadede bu tür yatırımların, kadınların ekonomik hayata katılımını artırarak yerel üretimi canlandırması hedefleniyor. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonuyla sağlanan kaynaklar, Zembul ve benzeri kooperatiflerin üretim altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

TUNCELİ'DE FAALİYET GÖSTEREN ZEMBUL KADIN KOOPERATİFİNE 746 BİN LİRALIK MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANACAK.