Bakan Bolat: KKTC'nin kalkınması için işbirliğimizi derinleştireceğiz

Bakan Bolat'ın mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 42. İSEDAK Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Bakanlar Toplantısı görüş alışverişi oturumuna katıldı. Toplantı çerçevesinde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldı.

Görüşmenin odak noktaları:

Taraflar, KKTC'nin kalkınmasına ve ihracatının artırılmasına yönelik atılması planlanan adımları tartıştı. Görüşmede, KKTC firmalarının Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlara katılımının uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırdığı; gümrükler alanındaki işbirliğinin ise KKTC'nin kurumsal altyapısını güçlendirdiği vurgulandı.

İşbirliği ve beklentiler:

Bakan Bolat, sosyal medya açıklamasında ülkeler arasındaki işbirliği mekanizmalarının ekonomik ve ticari ilişkileri pekiştirdiğini belirtti. Açıklamada Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de KKTC’nin ihtiyaç duyduğu her alanda yanına olmaya devam edeceğiz ifadesine yer verildi ve önümüzdeki dönemde birlikte atılacak somut adımların takip edileceği belirtildi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, " KKTC’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ALANDA YANINA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"