tüpraş ile MEB TEGM iş birliğinde yapay zekâ destekli çevre eğitimi başladı

Tüpraş, "Enerjimiz Geleceğe: Çevre Eğitimleri" programının ilk uygulamasını, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü (MEB TEGM) ortaklığında hayata geçirdi. Proje, 7 ilde kurulan toplam 56 Robotik Kodlama, 3 Boyutlu Modelleme ve Ahşap Üretim sınıfı ekseninde öğrencilerin çevre sorunlarına teknoloji destekli yaklaşımlar geliştirmesini amaçlıyor.

ilk eğitim buluşması ve içerikleri:

Programın ilk oturumu İzmit Şehit Alper Al Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. 7. ve 8. sınıflardan 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte, hava, iklim, enerji, su, atık yönetimi ve geri dönüşüm başlıklarında kapsamlı teorik ve uygulamalı anlatımlar yer aldı. Topluluk içinde şirkete bağlı mühendislerin de bulunduğu oturumlarda öğrenciler çevresel sorunları analiz etmeye ve çözüm fikirleri üretmeye teşvik edildi.

yapay zekâ ve öğretmen hazırlığı:

Sınıflar, yapay zekâ eğitimine uygun donanım ve yazılım ile donatıldı; ayrıca öğretmenlere yönelik eğitimler düzenlendi. Tüpraş'ın aktardığına göre son bir yılda 132 öğretmene yapay zekâ eğitmen eğitimi verildi ve programı başarıyla tamamlayanlar MEB tarafından sertifikalandırıldı. Atölyelerde, uluslararası yapay zekâ okuryazarlığı programı Day of AI'ın giriş modülleri Türkçeye uyarlanarak kullanılıyor. Bu altyapı sayesinde öğrenciler, öğretmen rehberliğinde yapay zekâ araçlarını proje geliştirme sürecinde doğrudan kullanabilecek.

erişim, hedefler ve yaygınlaştırma:

2018'den bu yana sürdürülen "Enerjimiz Geleceğe" sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Tüpraş, 422.114 öğrenciye ulaştığını ve STEM odaklı programla 276.215 kız öğrenciye eriştiğini belirtiyor. Şirket, yıl sonuna kadar yapay zekâ destekli dört sınıf daha kurmayı ve projeyi 11 ilde 60 okula yaygınlaştırmayı hedefliyor. Programa dahil edilen çevrim içi eğitim videoları ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın EBA platformu üzerinden ülke genelindeki öğrencilere ulaştırılıyor.

Program, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini güçlendirirken yerel ve küresel ölçekli çevresel sorunlara teknoloji temelli çözüm üretme kapasitesini artırmayı hedefliyor. Akademik danışmanlık rolünü üstlenen Doç. Dr. Serkan Özel'in katkılarıyla eğitim içerikleri şekillendirilmeye devam edecek.

TÜPRAŞ TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MEB TEGM) İŞ BİRLİĞİYLE 7 İLDE 56 ORTAOKULDA KURULAN "ROBOTİK KODLAMA, 3 BOYUTLU MODELLEME VE AHŞAP ÜRETİM" SINIFLARINDA ‘ENERJİMİZ GELECEĞE: ÇEVRE EĞİTİMLERİ’ BAŞLATILDI. PROGRAM İLE ÖĞRENCİLERİN YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ OLANAKLARINDAN YARARLANARAK ÇEVRE SORUNLARINA YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ HEDEFLENİYOR.