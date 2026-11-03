Turgutlu’nun ana ulaşım damarı yenileniyor: Irlamaz bağlantı yoluna 7 bin ton asfalt

Çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il çapında yürüttüğü yol yenileme programı kapsamında Turgutlu'da Irlamaz Mahallesi giriş bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada, Turgutlu ilçe merkezini İzmir'in Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçelerine bağlayan güzergâhın yaklaşık 3 kilometrelik bölümü yenileniyor. Bu kritik hat, yaklaşık 18 mahallenin ortak ulaşım damarı olarak tanımlanıyor ve yolun yenilenmesi için toplam 7 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Belediye ekipleri, Turgutlu’daki çalışmaları Manisa genelinde 17 ilçede süren yol yenileme faaliyetlerinin bir parçası olarak yürütüyor. Hedef, yoğun trafik altındaki güzergâhta ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak olarak belirtiliyor.

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu çalışmayla ilgili, "Sözümüzü tutuyoruz; Manisa’mızı yollarıyla güzelleştiriyoruz. Turgutlu ilçemizi İzmir’in Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçeleri güzergâhına bağlayan, tam 18 mahallemizin ortak ulaşım damarı olan Irlamaz Mahallesi giriş bağlantı yolunu yeniliyoruz. Toplam 3 kilometrelik bu güzergâha 7 bin ton sıcak asfalt sererek halkımızın hak ettiği güvenli ulaşıma kavuşmasını sağlıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yenilenen yolumuzun tüm Turgutlu halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da çalışmayı yerinde takip ederek, "Bugün Selvilitepe Mahallemizdeyiz. Selvilitepe Mahallesi’nden Irlamaz Mahallesi’ne, Aşağıbozkır, Yukarıbozkır, Yayla, Osmancık ve Nalbahçe mahallelerine ulaşımı sağlayan yolumuzda yaklaşık 7 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşması için gerekli çalışmaları başlattık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı ise, "Turgutlu ilçe merkezini İzmir’in Bayındır, Ödemiş ve Tire ilçeleri güzergahına bağlayan, yaklaşık 18 mahallenin ulaşımını kapsayan Irlamaz Mahallesi giriş bağlantı yolunda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki bu yolda toplam 7 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Manisa’mızın ihtiyaç duyduğu tüm yollarda yenileme çalışmalarımız devam edecek. ‘Manisa’ya Sözümüz Var’ sloganıyla kent genelindeki yol yenileme çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Mahallelerin geri bildirimi:

Irlamaz Mahalle Muhtarı Hasan Kılıç, yolun yalnızca Irlamaz’a ait olmadığını, Ödemiş’e kadar uzanan ve Turgutlu’daki 18 mahallenin ulaşımını sağlayan önemli bir güzergâh olduğunu vurguladı. Kılıç, yolun önceden oldukça kötü durumda olduğunu belirterek sıcak asfalt çalışmasıyla yolların "çok daha konforlu hâle geldiğini" söyledi ve Besim Dutlulu ile emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Selvilitepe Mahalle Muhtarı Yeter Özdemir de yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirtti: "Yapılan hizmetlerden her zaman memnuniyet duyuyoruz. Hizmetin azı ya da çoğu olmaz, hizmet hizmettir. Öncelikle Besim Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz. Bu yolun yapılması mahallemiz açısından büyük önem taşıyor. Özellikle sıcak asfalt çalışmasının gerçekleştirilmesi bizim için çok kıymetliydi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ediyoruz."

Yetkililer, Irlamaz bağlantı yolundaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışının rahatlayacağı, bakım ve onarım maliyetlerinin azalacağı ve sürüş güvenliğinin artacağı beklentisini paylaşıyor. Proje, Manisa genelinde sürdürülen yol iyileştirme programının somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TURGUTLU’DA YAKLAŞIK 18 MAHALLENİN ORTAK ULAŞIM GÜZERGAHI OLAN IRLAMAZ MAHALLESİ GİRİŞ BAĞLANTI YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR. TOPLAM 3 KİLOMETRELİK YOLDA 7 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIYOR.