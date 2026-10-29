Söke'de cumhuriyet 103. yılında: yeni stadyumda coşkulu tören

Söke'de cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Söke İlçe Stadı'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine halk yoğun ilgi gösterdi. Güneşli havada gerçekleşen program, resmi geçitlerin yanı sıra öğrenci gösterileri ve konserle sürdü; izleyiciler sahnedeki performansları beğeniyle karşıladı.

törende yer alan protokol ve vurgular:

Tören, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın görevli gruplar ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Kaymakam Ali Akça, Cumhuriyetin kabulü sürecinin tarihimizdeki önemine işaret etti.

Kaymakam Akça, milli mücadeleye dair şu sözlere dikkat çekti: 'Milli Mücadele davasını şerefi bilerek, namusu ve onuru bilerek mücadele eden atalarımızın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.' Gençlerin tarihte yaşananları bilmesinin önemini vurgulayan Akça, Aydın'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti. İlk kaymakamlık görevini Germencik'te yürüttüğünü ve 100. yıl coşkusunu Söke'de yaşadığını; bu yıl ise kutlamanın ilk kez yeni yapılan stadyumda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

gösteriler ve program akışı:

Program kapsamında Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu, Sıdıka İlkokulu öğrencileri halk oyunlarıyla renk kattı. Özel Söke Doğa Anadolu Lisesi öğrencilerinin step-aerobik gösterisi izleyicilerden yoğun ilgi aldı.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanan halk oyunları gösterileri ve yapılan ödül töreninin ardından konser verildi. Tören geçişi sırasında sahne alan birlikler arasında Söke Komando Birliği özellikle büyük alkış aldı. Resmi programın tamamlanmasının ardından meydanda Cumhuriyet coşkusu paylaşılarak tören sona erdi.

Törene protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenci grupları ile çok sayıda vatandaş katıldı; kutlamalar, devlet ve toplum temsilcilerinin birlikte yer aldığı bir atmosferde gerçekleşti.

COŞKULU PROGRAM BEĞENİLDİ