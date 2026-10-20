Türk dünyasında parlamenter dayanışmayı güçlendirip refahı yayma hedefi

Kurtulmuş Bişkek’te TÜRKPA toplantısında konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu öncesi Asamble Konseyi Toplantısı’na katıldı. Irıs Ordo Kongre Merkezi’ne gelişinde Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev tarafından karşılanan Kurtulmuş, toplantıda "Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamenter İşbirliği" temasıyla bir araya gelen delegasyonlara hitap etti.

Toplantıya TÜRKPA Dönem Başkanı Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay başkanlık etti. Kurtulmuş konuşmasında, küresel sistemde yaşanan dönüşümlerin yeni bir çok merkezli dünyanın doğuşuna işaret ettiğini belirterek, Türk dünyasının Orta Asya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş coğrafyasının yeni dünya sisteminde bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının ortak potansiyeli ve üyelik çağrısı:

Kurtulmuş, ülkelerin geleceğe güvenle bakabilmesinin aralarındaki bağların güçlendirilmesine bağlı olduğunu söyleyerek iş birliğinin derinleştirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Konuşmasında tarihî ve kültürel birikime atıf yaparak Uluğbey, Fergani, Ali Kuşçu, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Fuzuli, Yusuf Has Hacib, Farabi ve İbni Sina gibi isimlerin bu coğrafyanın medeniyet mirasını oluşturduğunu hatırlattı.

Bu çerçevede Kurtulmuş, direkt olarak şu temennide bulundu: "Özbekistan ve Türkmenistan’ın en kısa zamanda TÜRKPA çatısı altında yerlerini almalarını temenni ediyorum. İki kardeş ülkenin katılımı, parlamenter iş birliğimizi zenginleştirecektir." Ayrıca gözlemci üyeler olarak Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çalışmalara etkin katılımını desteklediklerini belirtti.

Kurumsal kapasite, dayanışma ve Ankara gündemi:

TBMM Başkanı, TÜRKPA’nın parlamentoları buluşturan özgün bir iş birliği zemini olduğuna dikkati çekerek, elde edilen kazanımların pekiştirilmesi ve yeni çalışma alanlarının açılması için birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı en üst seviyeye çıkarmalıyız" vurgusunu yaparken kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin, sekretaryanın işlevselliğinin artırılmasının ve organlar arası uyumun önemine işaret etti.

Kurtulmuş ayrıca TÜRKPA’nın tecrübesinin kalıcı bir yetkinliğe dönüştürülmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirterek sekretaryanın kararların uygulanmasını takip etmedeki rolüne dikkat çekti: "TÜRKPA’nın biriktirdiği tecrübeyi kalıcı bir yetkinliğe dönüştürmek, hepimizin ortak sorumluluğudur."

TBMM Başkanı, ayrıca iki önemli etkinliği paylaştı: Türkiye’nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla yapılacak; bunun yanında 12 Kasım 2026 tarihinde TBMM’de "Türk İş Birliği Vizyonu ve Gençlerin Rolü" başlıklı sempozyuma ev sahipliği yapılacağı duyuruldu. Kurtulmuş, genç milletvekillerinin sempozyuma katılımından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Genel kurul ve konsey toplantılarında alınacak kararların parlamenter iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni eden Kurtulmuş, "Türk dünyasının her köşesinde huzurun, istikrarın ve adaletin güçlenmesi, kalkınmanın ve refahın halklarımıza ulaşması için azimle çalışmayı sürdüreceğiz" sözleriyle toplantının temel hedefini özetledi.

Kapanış: tebrikler ve katılımcılar

Toplantı vesilesiyle TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA Dönem Başkanlığını üstlenen Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev’i tebrik etti ve dönem boyunca gösterilecek liderlik için başarı diledi. Dönem başkanlığını devreden Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay’a hizmetleri için teşekkürlerini sundu.

Toplantıya Kurtulmuş’un yanı sıra Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Marlen Mamataliev, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan da katıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, KIRGIZİSTAN’IN BAŞKENTİ BİŞKEK’TE DÜZENLENEN TÜRK DEVLETLERİ PARLAMENTER ASAMBLESİ (TÜRKPA) 15. GENEL KURULU’NA KATILMAK ÜZERE IRIS ORDO KONGRE MERKEZİ’NE GELDİ.