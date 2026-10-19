Türk gıda sektörü SIAL Paris'te alıcıların odağında

Türk gıda sektörü SIAL Paris'te yoğun ilgi görüyor

Dünyanın önde gelen gıda etkinliklerinden SIAL Paris fuarında Türkiye, ihracatçı birlikleri çatısı altında geniş bir temsil ile yer alıyor. Fuar, Türk ihracatçılar için hem mevcut iş ilişkilerini güçlendirme hem de yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı sunuyor.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altında standıyla fuarda yer aldı ve sektör temsilcileri ile uluslararası alıcılar arasında yoğun temaslar gözlendi.

Fuar temasları:

Birlik Başkanı Celal Kadooğlu etkinliklerle ilgili değerlendirmesinde, "Türkiye Gıda İhracatçıları çatı markamız altında katıldığımız SIAL Paris Fuarı’nda fuara katılım sağlayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Birlik Yöneticilerimiz katılımcı üye firmalarımızla TGİ standımızda bir araya geldi. Sektörümüze yönelik temas ve görüşmelere aralıksız devam ediyorlar. Küresel pazardaki payımızı artırmak, mevcut bağlarımızı güçlendirmek ve yeni iş birliklerine kapı aralamak adına bu uluslararası platformları son derece önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu görüşmelerde alıcılarla yapılan birebir toplantılar, lojistik ve tedarik zinciri konularındaki ikili görüşmeler ile yeni pazar fırsatlarının değerlendirilmesi ön plana çıktı. Katılımcı firmalar, fuar süresince ticari bağlantılarını derinleştirmeye odaklandı.

Tadım etkinlikleri ve Türk lezzetleri:

TGİ standında düzenlenen tadım etkinlikleri büyük ilgi çekti; menüler sektörde öne çıkan ihraç ürünleri üzerinden hazırlandı ve ziyaretçilere sunuldu. Bu organizasyonlar, Türk mutfağının zenginliği ile ihracat ürünlerinin kalitesinin birebir deneyimlenmesine olanak tanıdı.

Uluslararası alıcıların, Türk ürünlerine gösterdiği ilgi ve olumlu geri bildirimler, birliğin ihracat hedefleri açısından teşvik edici bulundu. Etkinlikler, hem lezzet tanıtımı hem de doğrudan iş görüşmeleri için etkili bir platform sağladı.

Genel olarak, Türkiye Gıda İhracatçıları çatısı altındaki katılımın fuarda verimli geçtiği, sektör temsilcilerinin temaslarını sürdürdüğü ve uluslararası platformların ihracatçıların görünürlüğünü artırmak adına önemli olduğu vurgulandı.

SIAL PARİS FUARI’NDA TÜRK GIDA SEKTÖRÜNE YOĞUN İLGİ